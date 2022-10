Atletico scheitert in extremis – Dramatik in London und Gruppe D

Atletico Madrid muss sich gegen das bereits eliminierte Bayer Leverkusen auf dramatische Weise aus der Champions League verabschieden.

Liverpool (gegen das damit ausgeschiedene Ajax) und Porto lösen dank souveränen Siegen das Achtelfinal-Ticket.

In der Gruppe B schlägt Bayern München das nun in der Europa League antretende Barcelona. Auch Inter gewinnt.

Gruppe B: Atletico scheidet aus und hadert

Atletico Madrid - Leverkusen 2:2

Weil Porto zuvor in Brügge gewonnen hatte, war das Ende der Champions-League-Reise für Bayer bereits vor dem Auftritt in der spanischen Hauptstadt in Sichtweite. Davon liess sich die «Werkself» aber nicht beirren und verlangte den Madrilenen alles ab. Krönender Höhepunkt aus deutscher und tragischer aus spanischer Sicht: Yannick Carrascos Elfmeter, den Lukas Hradecky in der 99. (!) Minute parierte. Da auch die beiden Nachschüsse nicht den Weg ins Tor fanden, musste Atletico in extremis die Segel streichen. Zuvor hatten die Gastgeber zwei Mal eine Führung Bayers ausgeglichen, verpassten zum Schluss aber die entscheidende Krönung.

Brügge - Porto 0:4

Mit einem souveränen 4:0-Sieg hat sich Porto beim bereits qualifizierten Brügge ebenfalls das vorzeitige Weiterkommen gesichert. Mehdi Taremi (33./70.), Evanilson (57.) und Stephen Eustáquio (60.) erzielten die Tore. Portos Torwart Diogo Costa parierte in der 2. Hälfte ausserdem zwei Penalties: Zunächst entschärfte er den Schuss von Hans Vanaken, doch der Strafstoss wurde wiederholt. Dann trat Noa Lang an und scheiterte ebenfalls am Portugiesen.

Gruppe D: Ein Punkt trennt 4 Teams

Tottenham - Sporting Lissabon 1:1

8, 7, 7, 6: So lauten die Punktekonti der vier Teams in Gruppe D vor dem abschliessenden Spieltag. Um ein Haar aber wäre Tottenham Hotspur gegen Sporting Lissabon der Lucky Punch und damit der Einzug in die K.o.-Phase gelungen. In London avancierte allerdings der VAR zum späten Stimmungskiller. Er offenbarte bei Harry Kanes vermeintlichem 2:1 in der Nachspielzeit eine knappe Offside-Position. So blieben Marcus Edwards Führung und Rodrigo Bentancurs später Ausgleich die beiden einzigen Tore. Immerhin: Die «Spurs» gehen aus der Pole Position in den 6. Spieltag.

Frankfurt - Marseille 2:1

In der hessischen Metropole wurde einzig der erste Durchgang einer «Königsklasse» gerecht. Beide Teams begannen von Anfang an druckvoll, wobei die Frankfurter noch etwas agiler aus den Startblöcken kamen: Bereits nach drei Minuten liess Daichi Kamada mit einem flachen Schuss ins untere rechte Eck das Waldstadion ein erstes Mal erbeben. Eine Antwort hielten die Südfranzosen in Form von Matteo Guendouzis flinken Fusses bereit. Dieser nutzte einen Abwehrfehler der Eintracht in der 22. Minute gnadenlos aus. Nur fünf Zeigerumdrehungen später klingelte es aber wieder auf der Gegenseite: Über Umwege markierte Randal Kolo Muani aus kurzer Distanz die neuerliche Führung – das 2:1 sollte, auch dank einer im Anschluss soliden Defensivleistung der Frankfurter, bis zum Ende Bestand haben.

Gruppe A: Liverpool und Napoli ohne Mühe Ajax Amsterdam - Liverpool 0:3 Zehn Minuten genügten den «Reds» bei ihrem Gastspiel in Amsterdam, um das Ticket für die K.o.-Phase zu lösen und die kleine Chance auf den Gruppensieg im abschliessenden Direktduell mit Napoli zu wahren. Zwischen der 42. und 52. Minute trugen sich der Reihe nach Mohamed Salah, Darwin Nunez und Harvey Elliott in die Torschützenliste ein. Das damit ausgeschiedene Ajax hingegen musste sich vorwerfen lassen, einige gute Möglichkeiten in der druckvollen Anfangsphase nicht genutzt zu haben.

Napoli - Glasgow Rangers 3:0 Der Höhenflug von Napoli hält auch in der «Königsklasse» an. Gegen die Glasgow Rangers feierte der Serie-A-Leader seinen wettbewerbsübergreifend 12. Sieg de suite. Trotz der bereits sicheren Achtelfinal-Qualifikation übernahmen die Italiener vor heimischem Publikum von Beginn an das Zepter. Ein Doppelschlag von Giovanni Simeone zwischen der 11. und 16. Minute sollte den weiterhin punktlosen Schotten schon früh den Zahn ziehen. Leo Ostigard sorgte zehn Minuten vor Schluss endgültig für die Entscheidung.

