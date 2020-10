Real setzt im Heimspiel gegen den Europa-League-Halbfinalisten 2020, Schachtar Donezk, zu spät zur Aufholjagd an und unterliegt 2:3. Inter Mailand und Gladbach spielen 2:2-unentschieden.

Erster Leader im Pool C ist Manchester City dank einem 3:1 über Porto.

Beim knappen 1:0-Erfolg für Liverpool auswärts gegen Ajax Amsterdam darf Xherdan Shaqiri eine halbe Stunde lang mittun.

Atalanta Bergamo zeigt dem CL-Debütanten FC Midtjylland die Grenzen auf und verpasst den Dänen auswärts eine Packung (4:0).

Alles zur Gruppe A mit dem klaren Start-Erfolg für Titelverteidiger Bayern und dem Remis bei Salzburg vs. Lokomotive Moskau erfahren Sie hier.

Gruppe B: Real mit Ausrutscher, Gladbach fast mit Ausrufezeichen

Schachtar Donezk schockte vor über 2 Monaten schon den FC Basel, als es diesen gleich mit 4:1 im Viertelfinal unsanft aus der Europa-League-Kampagne 2019/20 kegelte. Der ukrainische Landesmeister vermieste nun auch dem namhaften Real Madrid den Start in die neue Champions-League-Saison und heimste auswärts einen viel beachteten 3:2-Sieg ein.

Zur Pause führten die Gäste dank Treffern innert 13 Minuten vermeintlich komfortabel mit 3:0 – und weckten beim «Weissen Ballett» Erinnerungen an den Fehlstart in die letztjährige «Königsklasse». Damals war Real auswärts mit 0:3 gegen Paris Saint-Germain getaucht. Das Team von Trainer Zinédine Zidane betrieb diesmal zwar noch Resultatkosmetik, konnte die Hypothek aber nicht mehr wettmachen. Ein herrlicher Weitschuss-Hammer von Luka Modric (54.) und der Anschluss durch Vinicius Junior (59.) waren für den Favoriten in der Gruppe A zu wenig. In der Schlussphase wurde ein Treffer wegen Abseits nach dem Videobeweis annulliert.

Gladbach mit dem SFV-Trio Yann Sommer (Tor), Nico Elvedi und Breel Embolo in der Startformation stand im San Siro gegen Inter Mailand nahe an der vollen Ausbeute, ergatterte schliesslich aber einen Punkt. Jonas Hofmann hatte die Deutschen in der 84. Minute erstmals in Führung gebracht. Doch Romelu Lukaku liess in einem packenden Match mit seinem späten 2:2-Ausgleich (90.) den Coup platzen. Der Belgier hatte schon kurz nach der Pause seine Farben in Front geschossen und steht nun bei 11 CL-Goals.

Gruppe C: Manchesters schnelle Antwort, Piräus' später Lucky Punch

Manchester City schlug den FC Porto zu Hause ungefährdet mit 3:1. Sergio Agüero mittels Penalty (20.), Ilkay Gündogan (65.) per Freistoss und Zuzug Ferran Torres (73.) waren die Torschützen der Insulaner. Die Platzherren hatten einen Fehlstart erlitten, konnten aber auf Luis Diaz' Führung prompt reagieren.

Olympiakos Piräus verpasste Olympique Marseille zum Auftakt einen Dämpfer und schickte den Ligue-1-Klub mit leeren Händen wieder nach Hause. Der Nackenschlag beim 1:0 ereilte die Franzosen reichlich spät: Ahmed Hassan war in der 91. Minute der Matchwinner auf Seiten der Griechen.

Gruppe D: Shaqiri darf mitjubeln, klare Sache für Freulers Atalanta

Liverpool meldet sich nach dem Achtelfinal-Out vor dem Corona-Chaos (2 Niederlagen gegen Atletico Madrid) erfolgreich zurück auf der Champions-League-Bühne. Die «Reds» bezwangen auswärts den Eredivisie-Vertreter Ajax Amsterdam nach hartem Fight 1:0. Nicolas Tagliafico leistete sich in der 35. Minute ein Eigentor. Ein Pfostenknaller des Niederländers Davy Klaassen verhinderte einen Paukenschlag unmittelbar bei Wiederanpfiff. Nati-Rückkehrer Xherdan Shaqiri wurde von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp erstmals seit dem 17. September 2019 wieder in der CL gebracht. Er ersetzte ab der 60. Minute Mohamed Salah.

Der FC Midtjylland, Bezwinger der Young Boys in der 3. Quali-Runde, zahlte bei seinem Einstand in der «Königsklasse» Lehrgeld. Die Dänen wurden zwischen der 26. und 42. Minute von Atalanta Bergamo regelrecht überfahren und handelten sich in dieser Zeitspanne 3 Gegengoals ein. Die Italiener nahmen hinterher den Fuss vom Gaspedal. Remo Freuler erwies sich als solider Akteur im Mittelfeld, nicht aber als Vollstrecker. So vergab der Zürcher vor der Pause beim Stand von 3:0 eine glasklare Chance. Das 4:0 lieferte dafür Aleksey Miranchuk in der Schlussphase nach.