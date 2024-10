Per E-Mail teilen

Barcelona gewinnt das Topduell vom Mittwoch in der Champions League gegen die Bayern mit 4:1.

Liverpool (1:0 gegen Leipzig) bleibt in der Ligaphase verlustpunktlos, ManCity feiert gegen Prag einen 5:0-Kantersieg.

Lille schafft beim 3:1 bei Atletico die überraschende Wende.

Die Young Boys verlieren nach starkem Auftritt gegen Inter Mailand 0:1.

Barcelona – Bayern 4:1

Raphinha stieg am Mittwochabend in der Champions League in einen erlauchten Kreis auf: Er ist erst der 4. Spieler, dem gegen Bayern München ein Hattrick gelang (nach Roy Makaay, Sergio Agüero und Cristiano Ronaldo). Der Captain führte Barcelona damit fast im Alleingang zum Prestige-Sieg. Dazu traf auch Robert Lewandowski gegen seine Ex-Kollegen. Bayerns Tormaschine Harry Kane hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen können.

Leipzig – Liverpool 0:1

Am Ende fiel der Sieg zu mager aus: Liverpool hatte das weiterhin punktlose Leipzig auswärts über weite Strecken dominiert, aber wenig daraus gemacht. Darwin Nunez brachte die «Reds» nach einer halben Stunde in Führung, indem er einen eigentlich bereits Richtung Tor fliegenden Kopfball von Mohamed Salah noch über die Torlinie tippte. Vor allem vor der Pause rollte eine englische Offensiv-Welle nach der anderen an. Leipzig kam im 2. Durchgang ebenfalls zu Chancen. Liverpool steht dank dem Auswärtssieg mit dem Punktemaximum da.

Atletico – Lille 1:3

Der ehemalige Basler Edon Zhegrova stand am Ursprung der überraschenden Wende Lilles: Der Joker traf mit dem ersten Torschuss der Franzosen überhaupt zum 1:1-Ausgleich (61.). Atletico hatte zuvor seit der 8. Minute und einem Treffer von Julian Alvarez, der von einem groben Abwehrbock profitierte, geführt. Der bei Lille ebenfalls eingewechselte Jonathan David verwandelte eine Viertelstunde vor Schluss einen Penalty zum 2:1 und machte in der 89. Minute den Deckel drauf. Die Franzosen feiern damit bereits den 2. Sieg in der Ligaphase.

ManCity – Sparta Prag 5:0

Es war lange eine zähe Angelegenheit für das deutlich feldüberlegene Manchester City. Zwar gingen die «Citizens» gegen das noch ungeschlagene Sparta Prag dank Phil Foden bereits in der 3. Minute in Führung. Danach vergaben die Engländer aber Chance um Chance. Auch dank einem Doppelpack des nimmermüden Erling Haalands (58./68.) gewann ManCity doch noch standesgemäss.

Brest – Leverkusen 1:1

Bayer Leverkusen hat erstmals in dieser Champions-League-Saison nicht gewonnen. Der deutsche Meister kam ohne zahlreiche geschonte Stammspieler im 3. Spiel der Ligaphase beim französischen Überraschungsteam von Stade Brest zu einem 1:1. Im Stade Roudourou von Guingamp erzielte Florian Wirtz (24.) den Treffer für die Gäste, Pierre Lees-Melou (39.) glich noch in der 1. Halbzeit aus. Beide Teams haben damit 7 Punkte und liegen im vorderen Feld der Tabelle mit insgesamt 36 Mannschaften. Die Nati-Kollegen Granit Xhaka (Leverkusen, ab 63.) und Edimilson Fernandes (Brest, ab 83.) wurden eingewechselt.

Die weiteren Spiele vom Mittwoch:

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow 0:0

Benfica Lissabon – Feyenoord Rotterdam 1:3

Salzburg – Dinamo Zagreb 0:2