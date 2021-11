Die Bayern (5:2 gegen Benfica) und Juventus (4:2 gegen Zenit) siegen locker und qualifizieren sich für die Achtelfinals der Champions League.

Barcelona und Chelsea mühen sich zu 1:0-Siegen gegen Kiew und Malmö.

Wolfsburg und Lille schaffen dank je 3 Punkten einen Befreiungsschlag.

Gruppe E: Bayern souverän, Barcelona mit Mühe

Bayern - Benfica 5:2

Die Bayern kamen zu Hause zu einem ungefährdeten 5:2-Sieg. Robert Lewandowski mit seinen Toren 79, 80 und 81 im 100. CL-Spiel machte einmal mehr den Unterschied. Kurz vor der Pause verschoss der Pole allerdings einen Penalty. Benficas Morato und Darwin Nunez sorgten für die ersten Gegentreffer für die Münchner in dieser Kampagne, die sich dank dem Sieg für die K.o.-Phase qualifizieren.

00:40 Video Bayerns Gnabry zaubert mit der Hacke Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Dynamo Kiew - Barcelona 0:1

Barcelona gewann auch das 2. Duell mit Dynamo «nur» 1:0. Nach einer guten Stunde sorgte in Kiew ein nach VAR-Konsultation zurückgenommener Elfmeter erstmals für Gesprächsstoff: Barças Ansu Fati war im Strafraum zu Boden gegangen, allerdings ohne regelwidrige Fremdeinwirkung. Wenig später traf der Youngster per feinem Volley doch noch zur Führung und damit zum Minisieg.

03:32 Video Kiew - Barcelona Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Gruppe H: Juventus und Chelsea erfüllen Pflicht

Juventus - Zenit St. Petersburg 4:2

Paulo Dybala war beim Heimsieg der «Alten Dame» die grosse Figur. Der 27-Jährige brachte die Juve bereits nach 11 Minuten in Führung. Nach einer Stunde traf er zudem per Foulelfmeter – allerdings erst im 2. Anlauf. Den 1. Versuch hatte er neben das Tor gesetzt; weil 2 Russen zu früh in den Strafraum rannten, durfte Dybala nochmals ran. Dazwischen hatte Juventus-Verteidiger Leonardo Bonucci Zenit per Eigentor zurück ins Spiel gebracht. Die Turiner sind damit für die Achtelfinals qualifiziert.

Schliessen 02:55 Video Juventus - Zenit Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 00:30 Video Bonucci trifft sehenswert per Kopf ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Malmö - Chelsea 0:1

Chelsea kam im 4. Spiel zum 3. Sieg. Die Londoner gewannen auswärts beim noch punktelosen Malmö 1:0. In der 56. Minute fiel die Entscheidung: Nach einer starken Passstafette über die rechte Seite fand Callum Hudson-Odoi auf dem zweiten Pfosten Hakim Ziyech, der nur noch einschieben musste. Die «Blues» kamen auf 66% Ballbesitz und verzeichneten 10 Schüsse aufs Tor (gegenüber keinem einzigen der Schweden).

02:26 Video Malmö - Chelsea Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Gruppe G: Wolfsburg gewinnt trotz Salzburg-Traumtor

Wolfsburg - Salzburg 2:1

Der VfL hat sich vom letzten Platz lösen können: Mit einem 2:1 fuhr das Team von Florian Kohfeldt den 1. Sieg ein. Ridle Baku nach bereits 3 Minuten und Lukas Nmecha mit einem Hammer unter die Latte sorgten für die Tore der Deutschen. Dazwischen traf Salzburgs Maximilian Wöber mit einem direkt verwandelten Freistoss zum Ausgleich. Die beiden Schweizer Renato Steffen (ab der 73. Minute) und Kevin Mbabu (82.) kamen bei Wolfsburg zu Teileinsätzen, Salzburgs Noah Okafor spielte durch.

Schliessen 03:29 Video Wolfsburg - Salzburg Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 00:43 Video Wöber zirkelt Freistoss direkt rein Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Sevilla - Lille 1:2

Unter gütiger Mithilfe von Lille-Keeper Ivo Grbic, der einen Ball mittig nach vorne abprallen liess, ging Sevilla nach einer Viertelstunde zwar in Führung. Am Ende durften aber die Franzosen den 1. Sieg in dieser CL-Kampagne bejubeln. Jonathan David (Penalty) kurz vor und Namensvetter Jonathan Ikoné kurz nach der Pause sorgten im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan für die Wende.

01:37 Video Sevilla - Lille Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen