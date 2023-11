Legende: Erstes Champions-League-Tor Für Niclas Füllkrug. IMAGO / osnapix

In der Gruppe F der Champions League feiert Borussia Dortmund einen 2:0-Sieg über Newcastle United. Die AC Milan zieht nach und besiegt PSG.

Barcelona muss sich in der Gruppe H derweil überraschend Schachtar Donezk geschlagen geben.

Atletico Madrid fegt Celtic Glasgow gleich mit 6:0 aus der Arena.

YB unterliegt Manchester City klar mit 0:3.

Gruppe F: Dortmund auf Achtelfinal-Kurs

Dortmund – Newcastle 2:0

Borussia Dortmund hat bestmöglich auf die 0:4-Klatsche gegen die Bayern reagiert. In der Champions League trafen die Borussen auf Newcastle United und schickten die Engländer ohne Punkte nach Hause. Mit dem ersten Tor in der «Königsklasse» brachte Niclas Füllkrug den BVB in Durchgang 1 in Führung. Rund 10 Minuten vor Schluss vollendete Julian Brandt einen schnell gespielten Konter zum 2:0-Endstand. Gregor Kobel hielt seinen Kasten mit einigen Paraden rein, auf der Gegenseite spielte auch Fabian Schär in der Innenverteidigung durch.

Schliessen 05:00 Video Zusammenfassung BVB – Newcastle Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten. 00:28 Video Brandt macht den BVB-Sieg perfekt Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Milan – PSG 2:1

Mit einem Heimsieg hat sich auch Milan in der diesjährigen Champions League angemeldet. Gegen Paris St. Germain erzielten die Mailänder nicht nur die ersten Tore in der Kampagne, sondern holten auch den ersten Dreier. Dabei hatte die Partie noch denkbar schlecht begonnen, nach nur 9 Minuten lag das Heimteam mit 0:1 zurück. Dank Toren von Rafael Leao (12.) und Olivier Giroud (50.) drehten die «Rossoneri» jedoch die Partie. Damit bleibt in der Gruppe F alles offen: Dortmund führt die Tabelle mit 7 Punkten vor PSG (6), Milan (5) und Newcastle (4) an.

Schliessen 06:53 Video Zusammenfassung Milan – PSG Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 53 Sekunden. 00:29 Video Leao trifft akrobatisch für Milan Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Gruppe H: Schachtar düpiert Barcelona

Schachtar Donezk – Barcelona 1:0

Eine Überraschung ereignete sich im Hamburger Volksparkstadion. Der FC Barcelona, der mit einem Punkt bereits den Achtelfinal-Einzug hätte fix machen können, unterlag Schachtar Donezk mit 0:1. Das goldene Tor für die Ukrainer erzielte Danylo Sikan in der 40. Minute per Kopf. Trotz zahlreichen Wechseln in der 2. Halbzeit konnten die Katalanen nicht mehr ausgleichen.

00:15 Video Per Kopf ins Glück: Das 1:0 für Donezk Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.

Porto – Antwerpen 2:0

Dank eines knappen Sieges gegen Royal Antwerpen zog Porto in der Tabelle punktemässig mit Barcelona gleich. Die Portugiesen waren nach rund einer halben Stunde durch einen Penalty von Evanilson in Führung gegangen und profitierten in der 2. Halbzeit dann von einem Platzverweis gegen Jurgen Ekkelenkamp. In Überzahl erhöhte Porto dann durch Pepe noch in der Nachspielzeit. Dank des Treffers wurde der Portugiese zum ältesten Torschützen in der Champions League.

Gruppe E: Klarer Sieg für Atletico

Atletico Madrid – Celtic Glasgow 6:0

Auswärts in Glasgow hatte sich Atletico Madrid noch mit einem 2:2 begnügen müssen, zuhause liessen die Madrilenen dann die Muskeln spielen. Nach dem 1:0 durch Antoine Griezmann (6.) und der roten Karte gegen Celtics Daizen Maeda (23.) war die Partie bereits früh entschieden. Das Heimteam liess jedoch nicht locker und erhöhte bis zum Abpfiff noch auf 6:0 – besonders sehenswert war dabei das vierte Tor durch Samuel Lino.

00:28 Video Lino trifft herrlich zum 4:0 Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Lazio Rom – Feyenoord Rotterdam 1:0

Lazio Rom kam zuhause gegen Feyenoord Rotterdam zu einem wichtigen 1:0-Sieg. Die Römer revanchierten sich dabei auch für die Niederlage vor zwei Wochen gegen den gleichen Gegner. Obwohl die Niederländer vor allem im 2. Durchgang aktiver waren, müssen sie ohne Punktgewinn die Heimreise antreten. Dies, weil Ciro Immobile kurz vor dem Pausentee das einzige Tor der Partie erzielt hatte. In der Tabelle der Gruppe E überholt Lazio damit Feyenoord und liegt neu auf Rang 2.