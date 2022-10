Schliessen 07:20 Video Zusammenfassung Inter – Barcelona Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 20 Sekunden. 04:48 Video Zusammenfassung Bayern – Pilsen Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 48 Sekunden. 04:42 Video Zusammenfassung Ajax – Napoli Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 42 Sekunden. 03:33 Video Zusammenfassung Liverpool – Glasgow Rangers Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 33 Sekunden. 04:59 Video Zusammenfassung Frankfurt – Tottenham Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden. 02:03 Video Zusammenfassung Marseille – Sporting Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

In der 3. Runde der Champions-League-Gruppenphase kommt Inter zu einem knappen Erfolg gegen Barça. An der Spitze der Gruppe C stehen aber weiter die unantastbaren Münchner.

Napoli begeistert derweil weiter mit Toren am Laufmeter und schlägt Ajax gleich mit 6:1.

In der Gruppe D trotzt Frankfurt mit Djibril Sow den «Spurs» einen Punkt ab.

Alles zum nächsten Sieg von Brügge und der nächsten Niederlage von Leverkusen in der Gruppe B lesen Sie hier.

Gruppe A: Napoli weiter im Torrausch

Liverpool – Glasgow Rangers 2:0

Das «Battle of Britain» war auf der Insel sehnlichst erwartet worden. Am Ende feierten die Engländer aber einen lockeren Sieg gegen die Schotten. Das diese Saison schon oft kritisierte Liverpool dominierte sowohl in Sachen Ballbesitz (60 Prozent) als auch Torschüssen (24 zu 6). Die Chancenauswertung liess gegen die Rangers allerdings zu wünschen übrig. Trent Alexander-Arnold beruhigte mit einem sehenswerten Freistoss (7.) zwar früh die Nerven, doch danach war nur noch Mohamed Salah (52.) per Penalty erfolgreich. Am Ende reichte das, um das Insel-Spiel für sich zu entscheiden.

00:23 Video Alexander-Arnold verwandelt Freistoss direkt Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Ajax Amsterdam – Napoli 1:6

Napoli marschiert weiter durch. Auswärts bei Amsterdam liessen sich die inzwischen seit 7 Spielen in Folge siegreichen Italiener auch von einem frühen, unglücklich entstandenen Rückstand (9., Mohammed Kudus) nicht verunsichern. Bis zur 33. Minute drehte der Serie-A-Tabellenführer das Spiel dank 2 Kopfballtoren von Giacomo Raspadori sowie Giovanni di Lorenzo zum 2:1. Besonders in der ersten Halbzeit war es ein unglaublich schnelles Spiel mit intensivem Pressing, das beste Unterhaltung bot. Napoli vermochte dieses Tempo länger zu halten und überzeugte auch mit seinem Umschaltspiel: Mit dem 3:1 nach einem Konter sorgte Piotr Zielinski, der schon gegen Liverpool doppelt getroffen hatte, für die Vorentscheidung (45.). Nach der Pause setzte Napoli zur nächsten Gala an und steht mit 9 Punkten und 13 Toren aus 3 Spielen vor Liverpool (6 Punkte) weiterhin an der Tabellenspitze.

Gruppe C: Oktoberfest in Bayern geht weiter

Bayern München – Viktoria Pilsen 5:0 Das Oktoberfest ging zwar am Montag zu Ende, doch die Münchner Festspiele zog das Team von Julian Nagelsmann nahtlos weiter. Nach den Siegen gegen Barcelona und Inter liess Bayern dem schwächsten Gruppengegner aus Tschechien keine Chance. Dank den frühen Treffern von Leroy Sané (7.), Serge Gnabry (13.) und Sadio Mané (21.) schaltete der deutsche Meister schon nach knapp einer halben Stunde einen Gang zurück. Nach der Pause machte sich Sané gegen das schwach verteidigende Pilsen trotzdem zum Doppeltorschützen (50.) und auch Eric Maxim Choupo-Moting durfte noch einnetzen (59.). Damit steht Bayern nach 3 Spielen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze und hat die Achtelfinals schon im Blick.

00:25 Video Goretzka tunnelt mal eben den Pilsen-Captain, Gnabry netzt ein Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Inter Mailand – Barcelona 1:0

Weil die Deutschen derart stark auftreten, streiten sich diese beiden Teams um den 2. Tabellenrang. Barcelona spielte auswärts zwar druckvoll und kontrollierte mehrheitlich den Ball. Doch Inter verteidigte geschickt und konzentrierte sich auf sein schnelles Umschaltspiel. Dass das gegen die Spanier sehr gut funktionieren kann, zeigte Hakan Calhanoglu quasi mit dem Pausenpfiff: Nach einem Konter kam der zweite Ball zu ihm, und er schob die Kugel überlegt unten links ins Tor. Barça suchte in der 2. Halbzeit intensiv nach einer Antwort – fand sie aber einfach nicht. In der 61. Minute scheiterte Ousmane Dembélé an Goalie Andre Onana und am Pfosten, nur 6 Minuten später wurde ein Tor von Pedri wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt. Am Ende reichten auch ganze 8 Minuten Nachspielzeit nicht, um den Italienern zuhause Punkte abzuknöpfen.



00:22 Video Calhanoglu schiesst Inter mit dem Pausenpfiff in Front Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Gruppe D: Sporting-Goalies mit schwarzem Abend

Eintracht Frankfurt – Tottenham 0:0 Die Eintracht mit dem Schweizer Djibril Sow in den eigenen Reihen liess die Tottenham-Offensive um Harry Kane, Richarlison und Heung-Min Son nicht zur Hochform auflaufen und trotzte den Engländern einen Punkt ab. Die «Spurs» spielten in der ersten Halbzeit besser, während die Frankfurter nach der Pause die Vorteile auf ihrer Seite hatten. Zu einem Tor wollte es aber weder beim einen noch beim anderen Team reichen, so resultierte am Ende ein gerechtes Unentschieden. Damit bleibt diese Gruppe äusserst ausgeglichen.

00:24 Video Sow: «Wir haben super gekämpft» Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Olympique Marseille – Sporting Lissabon 4:1

Die Sporting-Goalies werden dieses Spiel schnell vergessen wollen. Der Plural passt hier, weil gleich zwei Torhüter der Portugiesen bei der ersten CL-Niederlage versagten. Erst wurde ein Abstoss von Antonio Adan durch Alexis Sanchez direkt ins Tor zum 1:1 geblockt (13.), mit einem schlechten Auskick leitete er ungewollt das 1:2 ein (17.) und wenig später sah er wegen Hands ausserhalb des Strafraums auch noch direkt Rot (23.). Sein Ersatzmann Franco Israel machte sich im Tor nicht viel besser. Nach einem Eckball stürmte er heraus, war aber deutlich zu spät dran und musste zusehen, wie Leonardo Balerdi ins leere Tor zum 3:1 köpfelte. Dank der gütigen Goalie-Mithilfe feierte Marseille den ersten Sieg in der laufenden Kampagne und in der Gruppe D ist wieder alles offen. Das Spiel, das wegen der Ausschreitungen im Marseille-Spiel gegen Frankfurt ohne Fans stattfand, hatte rund 20 Minuten später begonnen. Dies, weil der Sporting-Mannschaftsbus auf dem Weg ins Stadion im Stau gestanden war.