Liverpool schiesst sich bei den Glasgow Rangers den Frust von der Seele und siegt nach Rückstand 7:1.

Der FC Brügge erreicht im 10. Anlauf erstmals die K.o.-Phase der Champions League.

Napoli schlägt Ajax erneut, bleibt verlustpunktlos und steht ebenfalls in den Achtelfinals.

Barcelona vermeidet das Aus in der Gruppenphase in extremis – vorerst.

Gruppe A: Liverpools Gala in Glasgow – Napoli marschiert weiter

Glasgow Rangers – Liverpool 1:7

Erst in der 68. Minute kam Mohamed Salah beim Stand von 3:1 für Liverpool ins Spiel. 7 Minuten brauchte der Ägypter für seinen ersten Treffer, weitere 6 Minuten später war der Hattrick perfekt – es ist der schnellste in der Geschichte der Champions League. Auch Jungspund Harvey Elliott konnte sich noch als Torschütze zum 7:1-Endstand feiern lassen. Nachdem das Klopp-Team in der 17. Minute in Rückstand geraten war, hatte zuvor Roberto Firmino mit zwei Toren und dem Assist zu Darwin Nunez’ 3:1 die Hauptrolle gespielt. Liverpool steht mit 9 Punkten mit eineinhalb Beinen in den Achtelfinals.

00:33 Video Salah erzielt schnellsten Hattrick der CL-Geschichte Aus Sport-Clip vom 12.10.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Napoli – Ajax Amsterdam 4:2

Die Saison der SSC Napoli wird langsam unheimlich. Das Team von Coach Luciano Spalletti gewann gegen Ajax Amsterdam auch sein 4. Gruppenspiel und fixierte den Achtelfinal-Einzug. Hirving Lozano (per Kopf) und Giacomo Raspadori (mit einem krachenden Hocheckschuss) brachten Napoli früh auf Kurs. Ajax, das sich im Vergleich zur 1:6-Klatsche vor Wochenfrist rehabilitierte, kam zweimal heran. Ein niederländischer Abwehrfehler, den Victor Osimhen nutzte, brachte die Entscheidung. Napoli hat wettbewerbsübergreifend von 13 Saisonspielen 11 gewonnen (bei zwei Remis), dabei aber schon 11 Gegentore kassiert.

Gruppe B: Mignolet hält die Null – auch mit dem Gesicht

Atletico Madrid – Brügge 0:0

Brügge und sein Torhüter Simon Mignolet haben auch im 4. Champions-League-Spiel kein Gegentor kassiert und damit die Achtelfinals erreicht. Bei Atletico Madrid waren die überraschenden Belgier zwar über weite Strecken unterlegen, der Ex-Liverpool-Keeper hielt seinen Kasten aber rein. Antoine Griezmann scheiterte mehrfach am 34-Jährigen. Kurz vor Schluss «parierte» Mignolet einen Schuss von Alvaro Morata aus nächster Nähe mit seinem Gesicht. Das vermeintliche Atletico-Führungstor kurz nach der Pause war wegen Offsides annulliert worden. Bei der 10. Teilnahme an einer CL-Gruppenphase erreichte Brügge erstmals die K.o.-Phase – als zweiter belgischer Vertreter nach Gent in der Saison 2015/16.

Leverkusen – Porto 0:3

Für Leverkusen wird die Luft langsam dünn. Auch mit Neo-Trainer Xabi Alonso taten sich die Deutschen gegen Porto schwer. Galeno knackte die Leverkusener Defensive bereits in der 6. Minute ein erstes Mal. Kerem Demirbay verpasste mit einem verschossenen Penalty 10 Minuten später den Ausgleich. Besser machte es auf der anderen Seite Mehdi Taremi, der vom Punkt auf 2:0 und 3:0 erhöhte.

Gruppe D: Son schiesst Tottenham an die Spitze

Tottenham – Frankfurt 3:2

Nach dem 0:0 vor Wochenfrist in Frankfurt setzte sich Tottenham vor heimischem Publikum gegen den Europa-League-Sieger durch. Daichi Kamada gelang nach einem Durcheinander in der Londoner Abwehr zwar der Führungstreffer, doch die Gastgeber reagierten umgehend. Innert 16 Minuten sorgten Heung-min Son mit einem Doppelpack und Harry Kane per Penalty für die Wende. Sons zweiter Treffer per Volley war dabei besonders sehenswert. In der zweiten Halbzeit flog der Frankfurter Tuta mit zwei gelben Karten innert 3 Minuten vom Platz – zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Faride Alidou reichte es in Unterzahl nicht mehr. Kane leistete sich den Luxus, einen zweiten Penalty über das Tor zu schiessen.

Schliessen 00:11 Video Kane schickt den Ball in die zweite Etage Aus Sport-Clip vom 12.10.2022. abspielen. Laufzeit 11 Sekunden. 00:19 Video Son doppelt herrlich per Volley nach Aus Sport-Clip vom 12.10.2022. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Sporting Lissabon – Olympique Marseille 0:2

Einen Punkt hinter Tottenham steht neu Marseille auf Gruppenrang 2. Erneut besiegten die Franzosen Sporting, das mit zwei Siegen in die Kampagne gestartet war. Mattéo Guendouzi (Penalty) und Alexis Sanchez sorgten für die Tore. Die Portugiesen beendeten die Partie zu neunt, nachdem Ricardo Esgaio und Pedro Gonçalves jeweils mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche mussten.