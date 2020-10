Gruppe D : Liverpool kommt gegen Midtjylland zu einem 2:0-Sieg. Xherdan Shaqiri leitet das 1. Tor stark ein.

Gruppe D: Shaqiri überzeugt bei Liverpool-Sieg

Mit Xherdan Shaqiri für einmal wieder in der Startelf kam Liverpool bei Aussenseiter Midtjylland zu einem 2:0-Sieg und damit zum 2. Sieg im 2. Spiel. Mit einem Zuckerpass auf Trent Alexander-Arnold leitete der Schweizer Internationale das 1:0 ein, Diogo Jota musste den anschliessenden Querpass nur noch einschieben (55.).

Zuvor hatten sich die Dänen defensiv wacker geschlagen und dem Favoriten nur wenige Chancen zugestanden. Am Ende liessen die Kräfte dann nach. Mohamed Salah sorgte vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Duvan Zapata sorgte bei Atalantas 2:2 gegen Ajax Amsterdam mit einem Doppelschlag nach der Pause (54./60.) für den hochverdienten Ausgleich. Die Niederländer hatten in der 1. Halbzeit weniger vom Spiel, gingen aber durch einen frechen Penalty von Dusan Tadic und Lassina Traorés Stocher-Tor in Führung.

Gruppe A: Bayern zittert, Felix brilliert bei Atletico

Am Ende sorgte der formstarke Joshua Kimmich in Moskau für den Unterschied zugunsten von Bayern München und verwandelte in der 79. Minute einen Volley lehrbuchmässig zum 2:1-Schlussstand.

Zuvor war der Favorit aus München bereits durch Leon Goretzka in Führung gegangen (13.), musste aber nach einem schnellen Konter von Lokomotive den Ausgleich durch Anton Mirantschuk hinnehmen (70.). Anschliessend vergaben die zuvor unauffälligen Gastgeber gleich 2 hochkarätige Chancen auf den Führungstreffer – und blieben am Ende doch ohne Punkte.

Im 2. Spiel der Gruppe A setzte sich das zuvor noch punktelose Atletico Madrid gegen Salzburg mit 3:2 durch. Aktivposten João Felix krönte seine starke Leistung mit einem späten Doppelpack zur Entscheidung (52./85.).

In einem attraktiven Spiel waren die Madrilenen trotz deutlichem Chancenplus zu Beginn kurz nach der Pause in Rückstand geraten. Mergim Berisha hatte für das zwischenzeitliche 1:2 gesorgt.

Gruppe C: ManCity und Porto souverän

Gruppenfavorit Manchester City gab sich auch im 2. Spiel keine Blösse. In Marseille kamen die Citizens zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg. Ferrán Torres profitierte beim 1. Treffer von einem katastrophalen Fehlpass (18.), Ilkay Gündogan und Raheem Sterling münzten die City-Dominanz ab der 76. Minute in einen komfortablen Sieg um.

Auch Porto bekundete mit Olympiakos Piräus keine Mühe und sammelte die ersten Punkte. Beim 2:0-Erfolg hatte Fabio Vieira die Portugiesen früh in Führung geschossen, Sergio Oliveira sorgte 5 Minuten vor Schluss per Kopf für die Siegsicherung.