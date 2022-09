Schliessen 06:51 Video Liverpool – Ajax Amsterdam Aus Sport-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 51 Sekunden. 04:39 Video Leverkusen – Atletico Aus Sport-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 39 Sekunden. 04:27 Video Marseille – Frankfurt Aus Sport-Clip vom 14.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 27 Sekunden. 02:30 Video Sporting – Tottenham Aus Sport-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden. 03:41 Video Porto – Brügge Aus Sport-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden.

Dank einem Kopfballtreffer von Joel Matip kommt Liverpool gegen Ajax Amsterdam in der Gruppe A zu einem knappen 2:1-Heimsieg.

In der Gruppe B besiegt Bayer Leverkusen Atletico Madrid zuhause 2:0. Brügge gelingt beim 4:0 in Porto eine Überraschung.

Alles zum 2:0 von Bayern München gegen Barcelona finden Sie hier.

Frankfurt feiert beim 1:0 in Marseille den 1. CL-Sieg seit 62 Jahren.

Gruppe A: Liverpool jubelt spät

Liverpool – Ajax Amsterdam 2:1

Nach dem schlechtesten Liga-Saisonstart seit 10 Jahren und dem CL-Fehlstart in Neapel (1:4) mussten die «Reds» auch gegen Ajax lange um die 3 Punkte bangen. Erst in der 89. Minute erlöste Verteidiger Joel Matip seine Farben nach einem Eckball mit seinem Kopfballtor zum 2:1. Dem Siegtreffer war ein Abschluss von Mohamed Salah – der bereits das 1:0 in der 17. Minute erzielt hatte – an die Torumrandung vorausgegangen. Für Ajax, das mit Liverpool über weite Strecken gut mithalten konnte, hatte Mohammed Kudus auf herrliche Weise ausgeglichen. Der Abschluss des Ghanaers passte haargenau ins Lattenkreuz.

Das Duell zwischen den Glasgow Rangers und Napoli wurde nach dem Tod von Königin Elizabeth um einen Tag verlegt. Wegen erheblicher Einschränkungen der polizeilichen Ressourcen wird die Partie erst am Mittwoch ausgetragen. Der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen war am Dienstagabend von Edinburgh nach London überführt worden.

Gruppe B: «Werkself» kann doch noch siegen

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid 2:0

Bayer Leverkusen ist in der Champions League der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane besiegte Atletico Madrid 2:0 und hat nach der Auftaktniederlage in Brügge die Achtelfinals wieder fest im Visier. Robert Andrich (84.) und Moussa Diaby (87.) erzielten die späten Treffer der Gastgeber, die in der Bundesliga auf einem Abstiegsplatz stehen. In der Startphase hatte die «Werkself» Glück, als ein Handspiel von Edmond Tapsoba im Strafraum nicht sanktioniert worden war (23.). Nach dem Pausentee hätte die Führung durch Patrick Schick und Adam Hlozek bereits fallen können (49.). Das Duo scheiterte innert Sekunden aber an der Latte und am Pfosten.

Porto – Brügge 0:4

Leader der Gruppe B ist nach einem Drittel überraschend der FC Brügge. Die Belgier kamen in Porto zu einem problemlosen Erfolg. Nach der Pause bauten Kamal Sowah (47.), Andreas Skov Olsen (52.) und Antonio Nusa (89.) die Führung zu einem Kantersieg aus. In der 1. Halbzeit hatte Ferran Jutgla das Skore vom Penaltypunkt eröffnet.

Gruppe D: Tottenham taucht in Lissabon

Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt 0:1

Wie Bayern München und Leverkusen kam auch die Eintracht Frankfurt, der dritte am Dienstagabend im Einsatz stehende Bundesligist, zu einem Sieg. Dank einem Tor des Dänen Jesper Lindström (43.) kam der mit Djibril Sow spielende Europa-League-Gewinner in Marseille zum ersten Sieg im wichtigsten Europacup seit 62 Jahren.

Ausschreitungen in Marseille Box aufklappen Box zuklappen Rund um das CL-Spiel zwischen Marseille und Frankfurt ist es zu Ausschreitungen gekommen. Nach mehreren Zusammenstössen ausserhalb des Stadions schossen Anhänger beider Fanlager auch vor dem Anpfiff und während der Partie am Dienstag im Stade Velodrome Pyrotechnik in die jeweils anderen Fanblöcke. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, sollen deutsche Anhänger auf der Tribüne zudem den Hitlergruss gezeigt haben. (sid)

Sporting Lissabon – Tottenham 2:0

Bis in die Schlussphase hinein sah es in Portugals Hauptstadt nach einer Punkteteilung aus – dann sorgten Paulinho (90.+1) und Arthur Gomes (90.+3) mit einem späten Doppelschlag für den Sieg des Heimteams. Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Frankfurt steht Sporting nach 2 Spieltagen mit weisser Weste da.