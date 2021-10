Salzburgs Noah Okafor erzielt in der Champions-League-Gruppe G zwei Tore zum 3:1-Sieg über Wolfsburg.

In der Gruppe E holen Bayern München und Barcelona je drei Punkte.

Juventus und Chelsea kommen in der Gruppe H zu Favoritensiegen.

Hier geht's zu den Matchberichten in der YB-Gruppe F.

Gruppe G: Salzburg auf dem Weg in die Achtelfinals

RB Salzburg hat im 3. Gruppenspiel den 2. Sieg gefeiert. Matchwinner beim 3:1 gegen den VfL Wolfsburg war Noah Okafor. Der 21-jährige Basler traf in der 65. und 77. Minute. Beide Male stand er nach einem Corner goldrichtig vor dem Tor und versenkte einen freien Ball aus kurzer Distanz. Die Österreicher waren schon in der 3. Minute und nach einem kapitalen Aussetzer von Nati-Verteidiger Kevin Mbabu durch Karim Adeyemi in Führung gegangen. Wolfsburgs Felix Nmecha konnte den Schweizer RB-Hüter Philipp Köhn in der 15. Minute per Kopf zum 1:1 bezwingen.

00:41 Video Okafors Doppelschlag gegen Wolfsburg Aus Sport-Clip vom 20.10.2021. 00:51 Video «Kamen super aus der Pause und siegten verdient» Aus Sport-Clip vom 20.10.2021. 00:24 Video Mbabus Blackout beim 0:1 Aus Sport-Clip vom 20.10.2021.

Im anderen Gruppenspiel trennten sich Lille und der FC Sevilla 0:0. Damit hat Salzburg (7 Punkte) schon 4 Längen Vorsprung auf das zweitklassierte Sevilla.

00:44 Video Lille-Sevilla Aus Sport-Clip vom 20.10.2021.

Gruppe E: Bayern glänzen erst zum Schluss

In der Gruppe E feierte Bayern München einen 4:0-Sieg bei Benfica Lissabon. Das Resultat täuscht darüber hinweg, dass es nach 70 Minuten noch 0:0 stand – auch weil zwei vermeintliche Bayern-Tore zurecht aberkannt wurden. Sané brach mit einem sehenswerten Freistosstreffer den Bann. Später bereitete er noch das 3:0 vor und erzielte das 4:0. Coach Julian Nagelsmann musste wegen einer Erkrankung im Hotel bleiben.

Im Kellerduell kam der FC Barcelona gegen Dynamo Kiew zu einem knappen, aber verdienten 1:0-Heimsieg. Gerard Piqué erzielte das goldene Tor in der 36. Minute und ist mit bislang 16 CL-Treffern nun alleine torgefährlichster Verteidiger (vor Sergio Ramos/15). Damit halten die Katalanen nach ihren klaren Niederlagen gegen Bayern und Benfica die Tür zur K.o.-Phase offen.

04:57 Video Benfica-Bayern Aus Sport-Clip vom 20.10.2021. 02:56 Video Barcelona-Dynamo Kiew Aus Sport-Clip vom 20.10.2021.

Gruppe H: Juventus wahrt weisse Weste

Ein später Kopfballtreffer des Schweden Dejan Kulusevski sicherte Juventus Turin beim 1:0-Sieg bei Zenit St. Petersburg den «Dreier». Das Allegri-Team bleibt damit ohne Punktverlust und Gegentor.

Chelsea bezwang das inferiore Malmö FF bei teils strömendem Regen sicher mit 4:0, verlor aber Romelu Lukaku und Timo Werner durch Verletzungen. Zweimal traf Jorginho per Penalty. Die Schweden weisen nach 3 Spielen 0 Punkte und 0:11 Tore auf.

02:21 Video Chelsea-Malmö Aus Sport-Clip vom 20.10.2021. 01:56 Video Zenit St. Petersburg-Juventus Turin Aus Sport-Clip vom 20.10.2021.