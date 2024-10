Am 2. Spieltag der Champions League kassieren sowohl Real Madrid als auch Bayern München eine 0:1-Niederlage.

Die Schweizer Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer unterliegen mit Bologna auswärts Liverpool.

Monaco holt in Zagreb ein 0:2 auf – das 2:2 erzielt Denis Zakaria vom Punkt.

Lille - Real Madrid 1:0

Real erlitt auswärts in Lille den ersten Dämpfer in der «Königsklasse». Der einzige Treffer der Partie fiel kurz vor dem Pausenpfiff vom Elfmeterpunkt aus, nachdem Eduardo Camavinga nach einem Freistoss ein Handspiel unterlaufen war. Jonathan David verwandelte sicher und erzielte wettbewerbsübergreifend bereits sein 8. Saisontor. Von Real kam offensiv erstaunlich wenig – auch nachdem Kylian Mbappé nach knapp einer Stunde in die Partie kam. Der Franzose war wegen einer Oberschenkelverletzung fraglich. In den Schlussminuten liefen die Madrilenen zwar an, die Lille-Defensive liess sich aber nicht knacken. Für Real ist es nach 14 ungeschlagenen Auftritten in der CL in Serie die erste Niederlage.

Aston Villa – Bayern München 1:0

Nach 4 Siegen zum Auftakt der Bundesliga-Saison musste sich Bayern München am Wochenende gegen Leverkusen mit einem 1:1 begnügen. Am Mittwoch kassierten die Münchner in der «Königsklasse» nun die 1. Saison-Niederlage. Bei Aston Villa, das zum CL-Auftakt die Young Boys 3:0 geschlagen hatte, unterlagen die Deutschen unter den Augen von Prinz William mit 0:1. Das Tor des Abends schoss Jhon Duran in der 79. Minute. Der Kolumbianer erlief einen schönen Pass in die Tiefe und lupfte den Ball über den viel zu weit vor dem Tor positionierten Manuel Neuer hinweg in die Maschen.

04:25 Video Zusammenfassung Aston Villa – Bayern Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Liverpool – Bologna 2:0

Beim CL-Heimdebüt von Trainer Arne Slot feierte Liverpool gegen Bologna einen verdienten, wenn auch nicht geschenkten Sieg. Nach Alexis Mac Allisters frühem Führungstor (11.) hielt Bologna mit Remo Freuler als Captain und Dan Ndoye mit den «Reds» gut mit. Ndoye traf gleich zweimal Aluminium (28./32.). Erst Mohamed Salahs schöner Schlenzer zum 2:0 entschied die Partie definitiv. Der Ägypter zog von der linken Strafraumgrenze in bester Robben-Manier in die Mitte und traf sehenswert. Michel Aebischer, der 3. Schweizer bei Bologna, wurde nach einer Stunde eingewechselt.

04:55 Video Zusammenfassung Liverpool – Bologna Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

RB Leipzig – Juventus Turin 2:3

Die Zuschauer in Leipzig bekamen in der 2. Halbzeit ein Spektakel-Spiel zu sehen – mit dem schlechteren Ende für die Gastgeber. Knapp eine Stunde war gespielt, als sich die Ereignisse überschlugen. Zuerst flog Juve-Keeper Michele Di Gregorio nach einem Hands ausserhalb des Strafraums vom Platz. Sechs Minuten später erzielte Benjamin Sesko per Penalty das 2:1 – es war sein 2. Treffer des Abends. Doch Juventus gab in Unterzahl nicht klein bei: Dusan Vlahovic glich postwendend zum 2:2 aus, womit auch er Doppeltorschütze war. Schliesslich sorgte Francisco Conceiçao mit seinem schönen Goal bei den italienischen Fans für grosse Jubelstürme.

09:57 Video Zusammenfassung Leipzig – Juventus Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 57 Sekunden.

Dinamo Zagreb – Monaco 2:2

Im Regen von Zagreb führten die Gastgeber in den Schlussminuten mit 2:1, als den Monegassen ein Penalty zugesprochen wurde. Denis Zakaria übernahm die Verantwortung und traf in der 89. Minute zum Ausgleich ins Tor. Bei Monaco rutschte Zakarias Landsmann Philipp Köhn vor dem 0:1 etwas weg auf dem nassen Rasen. Stürmer Breel Embolo wurde zur Pause ausgewechselt.

02:41 Video Zusammenfassung Dinamo Zagreb – Monaco Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

Benfica Lissabon – Atletico Madrid 4:0

Eine Packung gab es für Atletico Madrid, das beim Gastspiel in Lissabon einen schwachen Abend einzog. Zwei der vier Gegentreffer fielen per Foulpenalty. Einen davon holte Zeki Amdouni heraus. Der Nati-Stürmer war nach einer Stunde in die Partie gekommen.

02:58 Video Zusammenfassung Benfica – Atletico Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Girona – Feyenoord Rotterdam 2:3

Jordan Lotomba feierte mit Feyenoord Rotterdam den ersten Sieg. Der Schweizer Aussenverteidiger gewann beim spanischen Emporkömmling Girona 3:2. Unter der souveränen Leitung von Urs Schnyder, der in seiner ersten Champions-League-Partie neunmal die Gelbe Karte zückte und zweimal auf den Penaltypunkt zeigte, traf Girona zweimal ins eigene Tor – das zweite Mal durch Ladislav Krejci zum 2:3 in der 79. Minute. Die beiden berechtigten Foulpenaltys, je einer pro Team, wurden von den Goalies gehalten.

02:17 Video Zusammenfassung Girona – Feyenoord Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

Die weiteren Ergebnisse am Mittwoch:

Schachtar Donezk – Atalanta Bergamo 0:3

Sturm Graz – Brügge 0:1

Schliessen 01:40 Video Zusammenfassung Schachtar – Atalanta Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden. 00:52 Video Zusammenfassung Sturm Graz – Brügge Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.