Legende: Grosse Erleichterung bei den «Eisernen» nach dem ersten Punktgewinn in der Champions League. imago images/ZUMA Press

Union Berlin beendet in der Gruppe C der Champions League seine Niederlagen-Serie. Die Deutschen kommen gegen Napoli zu einem 1:1.

Gruppe C: Union mit Lebenszeichen

Napoli – Union 1:1

Es war ein hartes Stück Arbeit für Union Berlin mit Trainer Urs Fischer beim Gastspiel in Neapel, am Ende reichte es aber für den ersten Punkt für die «Eisernen» in der Champions League überhaupt. Die kriselnden Köpenicker (wettbewerbsübergreifend 12 Niederlagen in Serie) hatten zu Beginn wenig zu melden gegen den italienischen Meister und kassierten folgerichtig in der 39. Minute das 0:1. Matteo Politano brachte das Heimteam glückhaft aber verdient in Führung. Die Reaktion der Deutschen folgte direkt nach dem Seitenwechsel: David Fofana war per Abstauber erfolgreich (52.). Zum Schluss der Partie drückte Napoli auf den Sieg, ein weiterer Treffer blieb den Italienern aber verwehrt. Trotz Beendigung der Niederlagen-Serie platzt für Union nach 4 Gruppenspielen in der «Königsklasse» der Traum von der K.o-Phase.