Salzburg steht zum dritten Mal in Folge in der «Königsklasse», Tiraspol feiert hingegen seine Premiere.

Legende: Steht mit seiner Mannschaft in der «Königsklasse» Philipp Köhn. imago images

RB Salzburg steht dank einem 2:1-Sieg im Rückspiel gegen Bröndby Kopenhagen in der Gruppenphase der Champions League. Nachdem die Salzburger bereits im Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatten, lenkten sie das Spiel in Dänemark dank zweier Tore in den ersten 10 Minuten früh in gewünschte Bahnen. Bei den «Bullen» spielte Goalie Philipp Köhn durch, Noah Okafor wurde eingewechselt (72.).

Auch Schachtar Donezk hat sich für die Champions League qualifiziert. Die Ukrainer erreichen in Charkiw gegen Monaco ein 2:2 nach Verlängerung (1:2 nach 90 Minuten) und stehen damit nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in der CL-Gruppenphase. Monaco-Verteidiger Ruben Aguilar entschied das Spiel in der 114. Minute mit einem Eigentor.

Sheriff gelingt Historisches

Sheriff Tiraspol feierte mit dem 0:0 bei Dinamo Zagreb (ohne François Moubandje) den grössten Erfolg der Klubgeschichte. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel verwaltete der Underdog den Vorsprung in der kroatischen Hauptstadt und zieht als erste Mannschaft aus der Republik Moldau in die Champions League ein.

Auslosung Gruppenphase (26.08., 18 Uhr) Topf 1: Topf 2: Manchester City Real Madrid Atlético Madrid FC Barcelona Inter Mailand Juventus Turin Bayern München Manchester United OSC Lille Paris Saint-Germain Sporting Lissabon FC Liverpool FC Chelsea FC Sevilla FC Villarreal Borussia Dortmund Topf 3: Topf 4: FC Porto Club Brügge Ajax Amsterdam Young Boys RB Leipzig AC Milan Benfica Lissabon Malmö FF Atalanta Bergamo VfL Wolfsburg Zenit St. Petersburg Dynamo Kiew Schachtar Donezk Besiktas Istanbul RB Salzburg Sheriff Tiraspol