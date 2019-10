Legende: Jubel bei Paris SG Mauro Icardi schiesst die Pariser zum Sieg. imago images

Paris Saint-Germain, Manchester-City, Juventus Turin und Atletico Madrid gewinnen ihre Spiele zu Null

Real Madrid liegt gegen Brügge 0:2 hinten, holt aber noch einen Punkt.

Gruppe A: PSG führt, Real zittert sich zum Remis

Nach dem Auftaktsieg gegen Real Madrid hat Paris Saint-Germain auch sein 2. Gruppenspiel gewonnen. Mauro Icardi schoss das Tuchel-Team, das ohne den gesperrten Neymar antrat, zum 1:0-Sieg bei Galatasaray. Es war das 1. Pflichtspieltor des argentinischen Neuzugangs für PSG.

Real verhinderte kurz vor Schluss die 2. Pleite in Folge. Casemiro köpfelte gegen Brügge in der 85. Minute wuchtig zum 2:2 ein. Nach 39 Minuten hatten die Belgier im Bernabeu dank Emmanuel Bonaventure 2:0 geführt. Erst stolperte der der Kenianer den Ball zur frühen Führung ins Tor, kurz vor der Pause doppelte er nach einem katastrophalen Fehlpass von Luka Modric mit einem frechen Heber nach. Der Anschluss für Real gelang Sergio Ramos (55.). Real-Keeper Thibaut Courtois musste zur Pause Alphonse Aréola weichen.

Gruppe C: ManCity bezwingt Dinamo Zagreb

Manchester City ist dank seinem 2. Sieg früh auf Achtelfinal-Kurs. Der englische Meister gewann zuhause gegen Dinamo Zagreb mit 1:0. Raheem Sterling verwertete eine sehenswerte Vorarbeit von Riyadh Mahrez zum 1:0, Phil Foden erhöhte in der Nachspielzeit. Mario Gavranovic wurde bei Zagreb in der Schlussphase eingewechselt. In der 1. Hälfte war Citys David Silva in einem Laufduell zu Fall gekommen, der Schiedsrichter entschied wohl zurecht gegen einen Penalty.

Im Spiel zwischen Atalanta und Schachtar war die 4-minütige Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen, als der eingewechselte Manor Solomon Donezk zum 2:1-Sieg schoss. Zuvor hatten in einer ausgeglichenen Partie Bergamos Duvan Zapata (28.) und Schachtars Junior Moraes (41.) getroffen. Atalanta, bei dem Remo Freuler 90 Minuten auf der Bank sass, bleibt damit auf 0 Punkten sitzen.

Gruppe D: Juventus und Atletico in Front

Die beiden Favoriten der Gruppe D stehen punktgleich an der Spitze. Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi und Cristiano Ronaldo schossen Juventus zum 3:0-Erfolg über Leverkusen. Der Portugiese hat damit in der «Königsklasse» gegen 33 verschiedene Teams getroffen und den Rekord von Raul eingestellt. Higuains 1:0 war ein Aussetzer von Bayer-Verteidiger Jonathan Tah vorausgegangen.

Atletico Madrid genügten bei Lokomotive starke 10 Minuten nach der Pause. 120-Millionen-Mann Joao Felix per Nachschuss (48.) und der Ghanaer Thomas (58.) trafen beim 2:0-Sieg.

