Benfica unterliegt am 4. Spieltag der Champions League Lyon trotz einem Treffer von Haris Seferovic.

Liverpool schlägt Genk ohne zu glänzen.

Frecher «Panenka» leitet Valencia-Wende gegen Lille ein.

Chelsea und Ajax trennen sich in einem fantastischen Fussballspiel 4:4.

Dortmund dreht Partie gegen Inter.

Gruppe G: Rückschlag für Seferovic und Benfica

Für Benfica Lissabon kam der Treffer von Haris Seferovic zu spät. Der Schweizer Internationale, nach der Pause eingewechselt, erzielte gegen Lyon in der 76. Minute nach schöner Ballmitnahme das 1:2. Obschon der VAR noch eine mögliche Abseitsposition Seferovics checkte, blieb der Treffer bestehen. Die Franzosen brachten den Vorsprung aber nicht nur über die Zeit. Kurz vor Schluss gelang Bertrand Traoré sogar noch das 3:1.

6 Tage, 3 verschiedene Wettbewerbe, 3 Siege: Bei Leipzig läuft es derzeit wie am Schnürchen. Nach dem 6:1-Erfolg im DFB-Pokal bei Wolfsburg und dem 8:0-Kantersieg gegen Mainz in der Bundesliga setzte der «Dosenklub» in der Champions League noch einen drauf. Diego Demme brachte die Deutschen gegen Zenit St. Petersburg in der 5. Nachspielminute (!) der 1. Halbzeit in Führung. Marcel Sabitzer selbst sorgte nach etwas mehr als einer Stunde mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.

Gruppe E: Liverpool erfüllt Pflichtaufgabe, Napoli nicht

Dem Leader der Premier League reichte gegen Genk eine überschaubare Leistung, um den 3. Sieg im 4. Spiel einzufahren. Für den Siegtreffer zeichnete Alex Oxlade-Chamberlain in der 53. Minute verantwortlich. Der englische Internationale erwischte den Schlussmann der Belgier mit einem Abschluss aus der Drehung.

Während die «Reds» ihre Hausaufgaben erledigten, liess Napoli zuhause gegen RB Salzburg 2 Punkte liegen. Erling Haaland (wer sonst?) brachte die Österreicher mit seinem bereits 7. Champions-League-Tor in dieser Saison gar in Führung. Kurz vor dem Pausentee sorgte Hirving Lozano für das Schlussresultat.

Gruppe H: Valencia erwacht gerade noch rechtzeitig

66 Minuten lang waren Gäste aus Lille auf Kurs für eine Überraschung. Dann glich Dani Parejo mit einem sehenswerten «Panenka»-Elfmeter den Führungstreffer durch Victor Osimhen aus (25.). Die Spanier nahmen den Schwung gleich mit und überrolten die Franzosen in der Folge regelrecht. Auf das Eigentor von Adama Soumaoro (82.) folgten noch zwei weitere Valencia-Tore durch Geoffrey Kondogbia (84.) und Ferran Torres (90.) zum deutlichen 4:1-Endstand.

Im Parallelspiel der Gruppe H boten Chelsea und Ajax ein Spektakel der besonderen Art.

