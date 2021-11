Wenn die Münchner im ukrainischen Nationalstadion auflaufen, werden Erinnerungen an ein ganz spezielles Spiel wach.

Und dann traf Carsten Jancker tatsächlich noch zum Ausgleich und damit mitten ins Herz aller Dynamo-Fans. Im Fallen sorgte der bullige Bayern-Stürmer in der 89. Minute mit dem 3:3 für den Schlusspunkt in einer spektakulären Partie im Nationalstadion von Kiew.

Das ukrainische Wunderkind

Dies war 1999 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League. Der damalige Bayern-Klubpräsident Franz Beckenbauer sollte im Nachgang von einer «Schülermannschaft» sprechen, die sich in der Ukraine habe vorführen lassen. Besonders von einem wendigen 22-Jährigen, der mit einem Doppelpack die 83'000 Zuschauer vom 1. Finaleinzug hatte träumen lassen: Andrij Schewtschenko.

Legende: 2 Legenden unter sich Lothar Matthäus (links) und Andrij Schewtschenko bei der Umarmung nach dem Spiel. imago images

22 Jahre später stehen sich die Teams wieder in der «Königsklasse» gegenüber. Vieles ist dieses Mal aber anders: Schewtschenko ist heute Trainer in Genua, Jancker bei einem österreichischen Viertligisten. Aus sportlicher Sicht empfängt der Tabellenletzte den bereits qualifizierten Leader. Und auch ein 3:3 wird es wohl nicht mehr geben: In 4 Spielen gelang Dynamo bisher kein einziger Treffer.