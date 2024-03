Legende: Hatten im Hinspiel das Nachsehen Kai Havertz und der FC Arsenal verloren gegen Porto mit Pepe (links) mit 0:1. imago images/Shutterstock

Es lief die 94. Minute im Hinspiel, als Galeno den FC Porto sehenswert gegen den FC Arsenal in Führung schlenzte, sein 1:0 war der einzige Treffer der Partie. Damit tritt der FC Porto das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals in London mit einem knappen Vorsprung an. Einigen Arsenal-Fans wird diese Ausgangslage bekannt sein.

04:37 Video Archiv: Zusammenfassung Porto – Arsenal Aus Sport-Clip vom 21.02.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 37 Sekunden.

Parallelen zu 2010

Im Frühjahr 2010 trafen Porto und Arsenal schon einmal im Achtelfinal der Königsklasse aufeinander, die Portugiesen legten zu Hause mit 2:1 vor. Das Rückspiel in London wurde zur klaren Angelegenheit. Angeführt von einem entfesselt aufspielenden Nicklas Bendtner (3 Tore) schickte Arsenal Porto mit 5:0 nach Hause und zog in den Viertelfinal ein. Zum bis dato letzten Mal.

In den 7 darauffolgenden Jahren überstand Arsenal immer die Gruppe, flog aber auch immer im Achtelfinal raus (siehe Tabelle). Noch schlimmer wurde es in den Jahren 2018 bis 2023, als die «Gunners» ohne Champions-League-Fussball auskommen mussten. Nun bietet sich ihnen – wieder gegen Porto – erstmals seit 14 Jahren die Gelegenheit, eine K.o.-Runde in der Champions League zu überstehen.

Jahr Gegner im Achtelfinal Resultate 2011 FC Barcelona 2:1, 1:3 2012 AC Mailand 0:4, 3:0 2013 FC Bayern 1:3, 2:0 2014 FC Bayern 0:2, 1:1 2015 AS Monaco 1:3, 2:0 2016 FC Barcelona 0:2, 1:3 2017 FC Bayern 1:5, 1:5

Duell zweier formstarker Teams

Auch wenn der FC Porto in der heimischen Liga nur Platz 3 belegt, stimmt die Form – zumindest in diesem Jahr. Seit dem Jahreswechsel verlor die Mannschaft von Sergio Conceicao lediglich 1 von 13 Pflichtspielen. Nach dem Hinspiel-Sieg gegen Arsenal durfte Porto einen weiteren Höhepunkt bejubeln. Den «Classico» gegen den Rivalen Benfica gewannen die «Drachen» gleich mit 5:0.

Die Mannschaft von Mikel Arteta ist ebenfalls gut in Schuss, ist in der Premier League in diesem Jahr noch ohne Punktverlust. Acht Siegen in der Liga stehen die Hinspiel-Niederlage und das FA-Cup-Aus gegen Liverpool gegenüber. Die «Gunners» werden also darum bemüht sein, an ihre letzten Leistungen aus der Liga anzuknüpfen.

Arsenal muss treffen

Um weiterzukommen, brauchen die Londoner Tore. Wollen sie es nach 90 Minuten schaffen, benötigen sie mindestens deren zwei. In der Premier League wäre das für Arsenal in diesem Jahr kein Problem, bei ihren 8 Siegen 2024 trafen die Londoner sagenhafte 33 Mal. Doch bei den beiden Niederlagen in diesem Jahr gelang Arsenal kein einziger Treffer.

