YB besteht in Istanbul und steht in der Champions League

YB schlägt Galatasaray Istanbul nach dem Hinspielsieg auch im Rückspiel der Playoffs zur Champions League.

Das Tor zum 1:0-Erfolg erzielt Alan Virginius kurz vor Schluss.

Damit stehen die Berner in der Ligaphase der «Königsklasse».

Hexenkessel Ali Sami Yen, das lauteste Stadion der Welt oder gar «die Hölle von Istanbul» – YB war vor dem Auswärtsspiel in der Türkei mehrfach vor der Stimmung gewarnt worden. Kaum Chancen wurden den Bernern zugestanden. Und was zeigten diese dann, als es ernst galt? Eine von der Stimmung unbeeindruckte und souveräne, teils sogar dominante Leistung.

Die Belohnung für den starken Auftritt gab es erst kurz vor Schluss. Ein Konter in der 87. Minute landete bei Cedric Itten, der Alan Virginius perfekt lancierte. Allein vor Fernando Muslera behielt er die Nerven und verwertete souverän zum alles entscheidenden 1:0. Anders als der Stürmer hatte der Keeper seine Nerven nicht im Griff – für einen Tritt gegen den Torschützen wurde Muslera direkt im Anschluss des Feldes verwiesen.

01:40 Video Virginius schiesst YB zum Sieg in Istanbul Aus Sport-Clip vom 27.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

In Unterzahl waren die Türken dann trotz der 10-minütigen Nachspielzeit zu keiner Reaktion mehr fähig. Nach dem 2:3 im Hinspiel war die eingehandelte Hypothek für Galatasaray zu gross, um die Wende noch zu schaffen. Auch das inbrünstige Publikum zeigte sich nach der Niederlage plötzlich äusserst ruhig.

Guter Start von YB

Das Weiterkommen für YB ging – auch über beide Partien betrachtet – vollkommen in Ordnung. In Istanbul hatten der immer wieder aktive Silvère Ganvoula und Ebrima Colley bereits in der 1. Halbzeit diverse Möglichkeiten auf einen Treffer. Nach einer halben Stunde landete ein Kopfball Ganvoulas nur am Pfosten, Colley traf zwar im Nachschuss, stand dabei aber klar im Abseits.

Auch in der 2. Halbzeit bekundeten die Berner Aluminium-Pech. Wieder war es Ganvoula, der eine Eckball-Flanke an den Pfosten lenkte (61.). Es sollte lange die letzte YB-Chance bleiben, denn danach setzte Galatasaray zu seiner stärksten Phase der Partie an. Der starke Marvin Keller im Tor, der den nicht ganz genesenen David von Ballmoos ersetzte, war jedoch stets ein sicherer Rückhalt.

Schliessen 00:33 Video Ganvoula köpfelt an den Pfosten Aus Sport-Clip vom 27.08.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden. 00:08 Video Ganvoula scheitert erneut am Aluminium Aus Sport-Clip vom 27.08.2024. abspielen. Laufzeit 8 Sekunden.

Unschöne Szenen

In seiner ganzen Heftigkeit zeigte sich das türkische Publikum erst nach 80 Spielminuten. Die ausgewechselten YB-Spieler Filip Ugrinic und Ebrima Colley wurden bei ihrem Gang rund um den Platz von den Rängen mit Bechern beworfen. Als die beiden auf dem Platz Schutz suchten, mischte sich auch Goalie Muslera ein.

Nach einigen Minuten konnte Schiedsrichter Espen Eskas die Situation allerdings beruhigen. Aus dem Konzept bringen liess sich YB aber auch davon nicht – was im verdienten Auswärtssieg mündete.

Damit schaffen die Berner zum vierten Mal den Einzug in die «Königsklasse». Auf wen YB in den 8 Partien der Ligaphase trifft, entscheidet sich am Donnerstag bei der Auslosung. Diese können Sie ab 18:00 Uhr live bei SRF mitverfolgen.