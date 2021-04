Legende: Gähnende Leere Jürgen Klopps Liverpool leidet sichtlich unter den coronabedingten Geisterspielen. Keystone

Es ist noch keine 2 Jahre her, als der FC Liverpool den Begriff «Fussballwunder» neu definiert hat. Waren die «Reds» im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Barcelona noch 0:3 unter die Räder gekommen, wendeten sie in der Reprise an der Anfield Road das Blatt.

Angefeuert vom aus tausenden Kehlen schallenden «You'll never walk alone» schaffte das Team von Jürgen Klopp das Unmögliche und gewann 4:0. Keinen Monat später stemmten Mohamed Salah und Co. den Henkelpott in den Nachthimmel.

Es ist eine (Laut-)Stärke, auf die Liverpool am Mittwoch, wenn wieder ein Fussballwunder gebraucht wird, nicht bauen kann. Ein 1:3 aus dem Hinspiel muss wettgemacht werden, gegen niemand Geringeren als Real Madrid. Wenngleich seit Montag in England wieder Guinness in den Pubs fliesst, bleibt das Stadion leer. Trainer Klopp stapelt dementsprechend tief: «80 Prozent waren damals der Atmosphäre geschuldet», sagt er, «diesmal müssen wir es ohne schaffen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Liverpool und Real Madrid am Mittwoch ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Nicht nur er attestiert Liverpool schlechte Karten. «Barcelona war ein Wunder. Sowas kriegst du nicht alle 2 Jahre», schrieb Klublegende John Aldridge im Liverpool Echo. Und Sky-Experte Gary Neville meinte: «Mit Fans wäre es eine andere Geschichte. Aber so denke ich, dass sie ausscheiden werden.»

Zumal Gegner Real mit dem Selbstvertrauen eines Clasico-Siegers anreist, auch wenn es Personalsorgen gibt. Den «Königlichen» fehlen neben Captain Sergio Ramos, dessen positiver Corona-Test für etwas Wirbel sorgte, mit Eden Hazard, Raphael Varane, Dani Carvajal und Lucas Vazquez weitere Stützen. Doch auch beim Gastgeber fällt mit Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip fast eine komplette Abwehrreihe aus.

Das Anfield ohne Fans: Für das Team scheint es so zu sein wie für den geneigten Pub-Besucher ein Bier ohne Alkohol. Wenig prickelnd, kaum motivierend. Immerhin ist Platz 4 in der Liga und damit die CL-Qualifikation nach dem ersten Heimsieg 2021 gegen Aston Villa (2:1) mit 3 Punkten Rückstand wieder in Reichweite.

Wir wollen aus dieser Saison alles herausquetschen, was geht.

Der erste Dreier an der Anfield Road nach der Klubrekordserie von 6 (!) Niederlagen «hilft, klar», sagte Klopp. Die erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League ist zwar nicht mehr möglich, aber «wir wollen aus dieser Saison alles herausquetschen, was geht», betonte er. Also mindestens Platz 4 – und der CL-Halbfinal.

Emotional wird der Abend aber auch ohne Zuschauer. Vor dem 32. Jahrestag der Hillsborough-Tragödie am Donnerstag, bei der am 15. April 1989 96 Fans ums Leben gekommen waren, gibt es eine Schweigeminute. Das Heimteam spielt mit Trauerflor.

Und schafft das nächste Wunder? Immerhin 14 Mal kam Liverpool bei 29 Auswärtspleiten im Hinspiel noch weiter, ein 1:3 jedoch bedeutete bisher in beiden Fällen das Aus. Auch wenn alles gegen die «Reds» spricht, betont Klopp: «Wir probieren es, das kann ich versprechen.»