Wegen spätem Penalty: Servette scheitert an Viktoria Pilsen

Rückspiel in 2. CL-Quali-Runde

Servette verliert das Rückspiel in der 2. Quali-Runde zur Champions League zuhause gegen Viktoria Pilsen (CZE) mit 1:3.

Das entscheidende Tor Pilsens fällt in der 87. Minute mittels Elfmeter.

Für Servette geht es in der 3. Quali-Runde zur Europa League (7./14. August) weiter.

Spätes Drama im Stade de Genève: Als es schon in Richtung Verlängerung ging, liess Servettes Théo Magnin seinen Gegenspieler Merchas Doski erst ziehen, setzte dann nach und brachte den eingewechselten Iraker im Strafraum zu Fall (84.). Alejandro Muniz Ruiz zeigte sofort auf den Punkt.

Doch plötzlich flammte auf Seiten der Genfer kurzzeitig wieder Hoffnung auf: Der spanische Schiedsrichter wurde zum Bildschirm gerufen, um die Szene nochmals zu überprüfen. Muniz Ruiz blieb jedoch bei seinem Entscheid. So lief Pilsens Rafiu Durosinmi an und verwandelte den Penalty zum 3:1.

Weil es bei diesem Spielstand bis zum Schluss blieb, endet für Servette die kurze Reise in der Champions League (Gesamtskore 2:3). Als nächstes muss das Team von Trainer Thomas Häberli in der 3. Quali-Runde zur Europa League antreten.

Frühe Führung

Begonnen hatte die Partie für Servette optimal. Nach rund 90 Sekunden prüfte Stürmer Samuel Mraz den gegnerischen Goalie ein erstes Mal. Etwa 2 Minuten später lagen die «Grenats» dank einer einstudierten Eckball-Variante dennoch in Front.

Giotto Morandi brachte die Kugel zum entgegenkommenden Captain Steve Rouiller, der direkt zu Alexis Antunes weiterleitete. Dieser nahm den Ball volley und traf eiskalt zum 1:0. Alle Vorteile waren nun auf Seiten Servettes: Die eigenen Fans im Rücken und dank dem Hinspiel ein 2:0-Polster.

Gute Ausgangslage verspielt

Doch so offensiv spielfreudig sich die Genfer zeigten, so defensiv unkonzentriert agierten sie. Nach der einen oder anderen vergebenen Chance drehte Viktoria Pilsen nach einer halben Stunde die Partie innert 2 Minuten:

29. Minute: Ein hoher Ball von Innenverteidiger Sampson Dweh erreicht im Strafraum den gelernten Innenverteidiger Karel Spacil. Der 22-jährige Tscheche zieht im Stil eines Torjägers direkt ab und versenkt den Ball flach in der nahen Ecke.

Ein hoher Ball von Innenverteidiger Sampson Dweh erreicht im Strafraum den gelernten Innenverteidiger Karel Spacil. Der 22-jährige Tscheche zieht im Stil eines Torjägers direkt ab und versenkt den Ball flach in der nahen Ecke. 31. Minute: Matej Vydra zieht los und schliesst ab. Joël Mall lässt den Ball nach vorne abprallen. Der 33-jährige Vydra verwertet den Nachschuss gleich selbst.

Zwei Platzverweise

In der zweiten Hälfte gaben bis zum späten Penalty-Drama vor allem zwei Aktionen zu reden. In der 66. Minute flog Pilsens Adrian Zeljkovic mit Rot vom Platz, weil er Bradley Mazikou vor den Augen des Schiedsrichters mit gestrecktem Bein von den Beinen holte.

Servette, das nun mit einem Mann mehr auf die Entscheidung hätte gehen können, schadete sich in Person von Yoan Severin nur 3 Minuten später selbst. Der bereits verwarnte Verteidiger kam eindeutig zu spät und musste ebenfalls frühzeitig unter die Dusche.

So geht's weiter

In der Super League steht für die Genfer als nächstes das Heimspiel gegen die gut gestarteten St. Galler an (Samstag, 18 Uhr). Der Gegner in der 3. Quali-Runde zur Europa League heisst entweder Utrecht oder Sheriff Tiraspol.

Champions League