Mit der Niederlage gegen Leipzig begann für Tottenham die Krise. Seit dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League vor 3 Wochen konnte das Ensemble von Trainer Jose Mourinho nicht mehr gewinnen.

Weder in der Meisterschaft gegen Chelsea, Wolverhampton oder Burnley.

Noch im FA-Cup gegen Norwich, wo die «Spurs» den Kürzeren zogen und ausschieden.

Leipzig - Tottenham re-live Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Tottenham können Sie am Mittwoch nachschauen. Um 00:20 Uhr und um 18:30 Uhr zeigt SRF zwei die Wiederholungen des Spiels in voller Länge.

Nicht einfacher wird die Aufgabe für Tottenham durch den Ausfall von Neuzugang von Steven Bergwijn. Der Niederländer verletzte sich in der Meisterschaft am Knöchel und wird in dieser Saison kaum mehr zum Einsatz kommen. Er vergrössert das prominente Lazarett in der Offensive um Harry Kane und Heung-min Son weiter.

RB mit Fans im Rücken

Doch auch Gegner RB Leipzig strotzt nicht gerade vor Selbstvertrauen. In der Meisterschaft verloren die Sachsen nach zuletzt 2 Unentschieden den Anschluss an die Spitze.

Dennoch gehen die «Bullen» mit dem 1:0-Auswärtssieg im Gepäck mit Rückenwind ins Rückspiel. Auch dass die Partie in Leipzig – trotz Coronakrise – vor vollem Haus ausgetragen wird, ist sicher kein Nachteil.