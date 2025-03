Nach dem 1:1 im Hinspiel gewinnt Dortmund das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League in Lille 2:1 und fordert nun Barcelona.

Aston Villa feiert nach dem 3:1-Erfolg in Brügge zuhause einen 3:0-Sieg gegen die Belgier.

Arsenal reicht gegen PSV Eindhoven nach dem 7:1 im Hinspiel zuhause ein 2:2 zum lockeren Weiterkommen.

Lille - Dortmund 1:2 (Hinspiel 1:1)

Platz 10 in der Bundesliga, frühes Out im Pokal: Die Champions League ist für Borussia Dortmund wohl die letzte Chance, die Saison noch zu retten. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel erhielten die Hoffnungen auswärts in Lille aber früh einen Dämpfer. Nati-Keeper Gregor Kobel liess in der 5. Minute einen harmlosen Abschluss von Jonathan David zwischen den Beinen hindurch passieren. Der frühe Schock war ein Weckruf für die Dortmunder. In der 1. Halbzeit kamen sie dem 1:1 gleich mehrfach nahe.

Die besten Chancen vergaben Serhou Guirassy und Julian Brandt in der 20. Minute, als sie den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbrachten. Die Erlösung folgte in der 54. Minute. Nach einem Foul von Thomas Meunier an Guirassy entschied der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer auf Penalty, Emre Can verwandelte zum Ausgleich. Zum Matchwinner avancierte schliesslich Maximilian Beier. In der 65. Minute hämmerte er den Ball in den rechten Winkel und sicherte seinem Team so das Weiterkommen. Im Viertelfinal geht es gegen Barcelona.

Aston Villa – Brügge 3:0 (Hinspiel 3:1)

Für den Schweizer Ardon Jashari und Brügge bedeuten die Achtelfinals in der Königsklasse Endstation. Nach der 1:3-Heimniederlage mussten sich die Belgier im Rückspiel bei Aston Villa 0:3 geschlagen geben. Brügge musste ab der 17. Minute und einer roten Karte für Kyriani Sabbe wegen einer Notbremse in Unterzahl agieren. Aston Villa schlug erst in der 2. Halbzeit Kapital aus dem numerischen Vorteil.

Der nach der Pause eingewechselte Marco Asensio erzielte in der 50. Minute das 1:0. Mit Leon Bailey lieferte ein anderer Joker das Zuspiel. Anschliessend spielten sich die Engländer in einen Rausch. Ian Maatsen (57.) und erneut Asensio (61.) sorgten für den klaren Sieg. Im Viertelfinal bekommt es Aston Villa mit Paris St-Germain zu tun.

Arsenal – Eindhoven 2:2 (Hinspiel 7:1)

Nach der 1:7-Kanterniederlage gegen Arsenal in Eindhoven reisten die niederländischen Anhänger immerhin mit einem Achtungserfolg vom Rückspiel aus London ab. Die PSV rang den «Gunners» ein 2:2 ab. Und das, nachdem Arsenal zweimal geführt hatte. Ivan Perisic glich den frühen Führungstreffer Oleksandr Sintschenkos in der 18. Minute aus. Auf das 2:1 durch Declan Rice vor dem Seitenwechsel antwortete Couhaib Driouech in der 70. Minute mit einem sehenswerten Lupfer zum 2:2-Ausgleich.

Die fehlende sportliche Brisanz war der Partie jedoch fast von Beginn weg anzumerken. Arsenal schien jederzeit in der Lage, einen Gang höher zu schalten, falls dies erfordert gewesen wäre. Die Mannschaft von Mikel Arteta lief aber zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd Gefahr, sich den Viertelfinaleinzug noch abnehmen zu lassen. In der Runde der letzten Acht kommt es nun zum Duell mit Real oder Atletico Madrid.

Champions League