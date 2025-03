Legende: Feiert den Siegtreffer Maximilian Beier. imago images/Ulrich Hufnagel

Nach dem 1:1 im Hinspiel gewinnt Dortmund das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League in Lille 2:1 und fordert nun Barcelona.

Lille - Dortmund 1:2 (Hinspiel 1:1)

Platz 10 in der Bundesliga, frühes Out im Pokal: Die Champions League ist für Borussia Dortmund wohl die letzte Chance, die Saison noch zu retten. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel erhielten die Hoffnungen auswärts in Lille aber früh einen Dämpfer. Nati-Keeper Gregor Kobel liess in der 5. Minute einen harmlosen Abschluss von Jonathan David zwischen den Beinen hindurch passieren. Der frühe Schock war ein Weckruf für die Dortmunder. In der 1. Halbzeit kamen sie dem 1:1 gleich mehrfach nahe.

Die besten Chancen vergaben Serhou Guirassy und Julian Brandt in der 20. Minute, als sie den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbrachten. Die Erlösung folgte in der 54. Minute. Nach einem Foul von Thomas Meunier an Guirassy entschied der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer auf Penalty, Emre Can verwandelte zum Ausgleich. Zum Matchwinner avancierte schliesslich Maximilian Beier. In der 65. Minute hämmerte er den Ball in den rechten Winkel und sicherte seinem Team so das Weiterkommen. Im Viertelfinal geht es gegen Barcelona.

Champions League