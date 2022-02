Legende: Hat die Sterne der Champions League fest im Blick Noah Okafor. Keystone

11 Mal war RB Salzburg in der CL-Qualifikation gescheitert, ehe es 2019 endlich klappte. 3 Jahre nach der Premiere folgt für die «Bullen» die nächste Etappe: Als erste österreichische Mannschaft meisterten sie die Gruppenphase. Nun steht dem Gastgeber mit dem deutschen Rekordmeister eine weitere – scheinbar unüberwindbare – Hürde bevor.

Der klare Favorit

Die Bayern marschierten mit 6 Siegen durch die Vorrunde. Auch das letzte Aufeinandertreffen 2020 war eine klare Sache zugunsten der Deutschen: In Salzburg deklassierten sie die Hausherren mit 6:2. Mut soll Philipp Köhn, Noah Okafor und Co. nebst dem Auftreten in der Liga (14 Punkte Vorsprung) vor allem die Heimstärke machen: 9 der 10 Punkte hatten sie in der laufenden Kampagne in der heimischen Arena verbucht.

Diese wird am Mittwoch mit 30'000 Anhängern ausverkauft sein. Nebst dem stadiontechnischen Kontrast (in Bayern sind derzeit nur 10'000 Zuschauer zugelassen) ist auch die Anreise von rund 100 Kilometern für die Bayern in der «Königsklasse» eine erfreuliche Abwechslung.

00:46 Video Archiv: Okafor schiesst Salzburg in die K.o.-Phase Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen