Der 30. Mai 2020 war das designierte Finaldatum der 65. Champions-League-Kampagne. So weit sind wir bekanntlich nicht. Dafür hält SRF am Samstag legendäre Momente bereit.

Die Champions-League-Saison 2019/20 ist noch weit von der Entscheidung entfernt. Die K.o.-Phase war gerade erst in Gang gekommen, als Mitte März die Corona-Pandemie den europäischen Fussball lahmlegte.

Deshalb ist der 30. Mai nur in der Theorie der Tag, an dem in Istanbul die Würfel in der «Königsklasse» hätten fallen sollen. Doch wir lassen Sie am Samstagabend nicht ganz im Stich und haben stattdessen ab 20:10 Uhr bei SRF zwei (und auch in der Sport App oder auf der Website von srf.ch/sport) legendäre Champions-League-Momente im Programm.

Die ganze Bandbreite an Emotionen

Der Fokus der rund 140-minütigen Sendung liegt auf denkwürdigen Finals in der Vergangenheit. Als Moderator im Studio rollt Rainer M. Salzgeber spannende Geschichten auf, an seiner Seite weiss Experte Peter Knäbel Episoden dazu zu erzählen. Zudem erinnert sich Ottmar Hitzfeld an seine 3 Finalteilnahmen als Trainer von Borussia Dortmund und Bayern München.

Legende: Führen durchs Programm mit Archivperlen Experte Peter Knäbel (links) und Rainer M. Salzgeber. SRF

Tauchen Sie also nochmals ein in bedeutsame, prickelnde und überraschende Entscheidungen und geniessen Sie Champions-League-Fussball vom Feinsten in der Retrospektive. Hier ein paar wenige Müsterchen der Sendung: