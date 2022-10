In der Champions League lief es den Franzosen zuletzt gut – ganz im Gegensatz zu den Auftritten in der Ligue 1.

Welches Gesicht zeigt Wundertüte Marseille in Frankfurt?

Legende: Der Motor stottert In der Meisterschaft (hier gegen Lens) musste Marseille mit Teamstütze Dimitri Payet zuletzt einstecken. imago images/Panoramic

Nach einem traumhaften Saisonstart mit 7 Siegen und 2 Unentschieden aus 9 Spielen hat Marseille in der heimischen Meisterschaft zuletzt gleich dreimal Federn gelassen. Zuerst verlor man gegen Aufsteiger Ajaccio (1:2), dann das Spitzenspiel gegen PSG (0:1) und am letzten Wochenende auch noch gegen Lens (0:1).

In der Champions League das umgekehrte Bild: Nach 2 Niederlagen zu Beginn gab es zuletzt 2 Siege gegen Sporting Lissabon. Die Südfranzosen sind vor dem Gastspiel in Frankfurt voll im Rennen um den Achtelfinaleinzug. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage Sportings in London bei Tottenham wäre dieser Tatsache.

Schliessen 02:03 Video Archiv: Marseille schlägt Sporting 4:1 Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden. 02:13 Video Archiv: Marseille doppelt gegen Sporting mit 2:0 nach Aus Sport-Clip vom 12.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

Etwas gutzumachen haben die Marseille-Fans. Im Hinspiel gegen Frankfurt kam es zu Ausschreitungen. Ausserdem wurde ein Eintracht-Fan schwer verletzt. Das Stade Vélodrome blieb daraufhin in der nächsten Heimpartie in der «Königsklasse» leer.

Bleibt zu hoffen, dass der ebenfalls heissblütige Anhang des Europa-League-Siegers keine Revanche-Gedanken hegt.

04:27 Video Archiv: Frankfurt entführt 3 Punkte aus Marseille Aus Sport-Clip vom 14.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 27 Sekunden.