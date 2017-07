Seriensieger mit Millionenstürmer

YB will am Mittwoch (SRF zwei, 18.15 Uhr) in der Qualifikation zur Champions League das grosse Dynamo Kiew ärgern. Wer ist der unscheinbare Riese? Die fünf wichtigsten Fakten.

Bild in Lightbox öffnen. Der FC Thun überrascht gegen Dynamo Kiew Berner träumen ähnlich. Die Young Boys dürften sich ihre Europacup-Saison jedenfalls so vorstellen, wie es der Nachbar aus dem Oberland 2005 vorgemacht hat: Mit einem 2:2 und einem 1:0 überwand der FC Thun damals das vermeintlich übermächtige Dynamo Kiew. Das Abenteuer führte ihn bis in die Gruppenphase der Champions League. Thun in der Reprise chancenlos Ein weniger schönes Szenario stellt die Reprise in der Europa-League-Qualifikation 2013 dar: Diesmal blieb Thun chancenlos (0:3, 0:2). Es sind die beiden einzigen Schweizer Referenzen der jüngeren Vergangenheit gegen ein Dynamo, das hierzulande unscheinbar bleibt. Hier darum die fünf wichtigsten Fakten zum Klub: Die Bilanz: In der Sowjetunion holte Dynamo 13-mal den Titel. Seit Gründung der ukrainischen Meisterschaft 1992 triumphierte es 15-mal – wobei es den Titel letzte Saison dem Konkurrenten Schachtar Donezk überlassen musste. Zuletzt waren die Hauptstädter zweimal in der Champions League dabei, 2015/16 im Achtelfinal. Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Das Spiel Dynamo Kiew - Young Boys sehen Sie am Mittwoch ab 18.15 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sportapp. Das Kader: Im Gegensatz zu Schachtar, das immer wieder teure Brasilianer einkauft, setzt Dynamo mehr auf einheimisches Schaffen: 19 Ukrainer stehen im Kader. Je ein Kroate, Serbe, Paraguayer, Kongolese, Ungare, Pole, Weissrusse und ein Brasilianer sorgen für internationales Flair.

