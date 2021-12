Einreisende aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz haben eine 10-tägige Quarantäne anzutreten – so schreibt es der Bundesrat vor. Die Berner Young Boys werden von dieser Regelung nun ausgenommen. Der Kanton Bern hat ein Gesuch für eine Sonderbewilligung gutgeheissen.

Im Klartext bedeutet dies, dass die Berner nach ihrem Auswärtsspiel in der Champions League bei Manchester United am Mittwoch, 8. Dezember, in die Heimat zurückkehren und sogleich wieder trainings- und spielberechtigt sind. Somit kann YB am 12. Dezember gegen Sion und am 15. Dezember gegen Basel in der Meisterschaft antreten.

Wie es von offizieller Seite heisst, werden sich Spieler und Staff von Dienstag bis Donnerstag «in einer strikt vom Umfeld abgetrennten Blase aufhalten. Dieses Konzept hat sich bereits auf den bisherigen fünf europäischen Reisen an die Auswärtsspiele in dieser Saison bestens bewährt.»