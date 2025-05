Mit Superlativen ist man im Sport nicht gerade sparsam. Doch dass die Halbfinal-Affiche in der Champions League zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona eines für die Geschichtsbücher war und noch lange, lange in Erinnerung bleiben wird, ist sicher nicht übertrieben.

Angefangen beim Hinspiel: Da war die 2:0-Führung der Mailänder durch Traumtore von Marcus Thuram und Denzel Dumfries. Die Antwort kam von Barcelonas Wunderkind Lamine Yamal mit einem fantastischen Treffer.

Nach dem Ausgleich der Katalanen traf Dumfries erneut für Inter. Doch ein Gewaltsschuss aus 23 Metern von Raphinha, der den Weg via Latte und den Hinterkopf von Yann Sommer ins Tor fand, sorgte für das 3:3 im Hinspiel. Es folgten weitere Topchancen auf beiden Seiten.

Eine fantastische Partie fand im Olympiastadion in Barcelona nach 93 Minuten ein Ende. Das Rückspiel konnte kaum spektakulärer werden. Doch genau das trat ein.

Geht es noch besser? Antwort: ja!

Das 2. Aufeinandertreffen im Giuseppe-Meazza-Stadion war eine weitere Ode an den Fussball. Zwei taktisch hervorragend eingestellte Mannschaften zelebrierten Fussball vom Allerfeinsten.

Auch der Spielverlauf war an Dramatik kaum zu überbieten. Inter legte vor und hatte scheinbar alles im Griff. Dann drehte Barcelona in der 2. Halbzeit die Partie und ging kurz vor Schluss gar in Führung. Doch Inter sollte das letzte Wort haben – in der regulären Spielzeit sowie in der Verlängerung.

Und mittendrin stand mit Yann Sommer ein Schweizer, der im Tor der Italiener mehrfach unter Beweis stellte, dass er auch mit 36 Jahren noch zu den Besten seines Fachs gehört.

Wahrlich ein Abend, der in Erinnerung bleiben wird.

Resultate