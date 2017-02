Spektakel pur in Manchester: «Citizens» siegen dank Schlussspurt

Heute, 22:44 Uhr

Manchester City gewinnt das Hinspiel des CL-Achtelfinals gegen Monaco zuhause mit 5:3. In einer begeisternden Partie verwandeln die Engländer in der Schlussphase einen Rückstand noch in einen Sieg.

Bild in Lightbox öffnen. Lange Zeit hatte es für Manchester City an diesem denkwürdigen Abend nicht wirklich gut ausgesehen. Mit 1:2 und 2:3 lagen die Gastgeber zurück, ehe ab der 71. Minute das ohnehin schon spektakuläre Spiel aus Sicht der Engländer seine Krönung erhielt: 71. Minute: Nach einem Eckball ist Sergio Agüero nach zur Stelle und hämmert den Ball volley zum Ausgleich in die Maschen.

77. Minute: Erneut bringt für die «Citizens» ein Eckball den Erfolg. Dieses Mal ist es Innenverteidiger John Stones, der zum 4:3 einschiebt.

82. Minute: Für die Entscheidung ist Leroy Sané besorgt. Der ehemalige Schalker schliesst einen schönen Angriff mit dem 5:3 ab und krönt damit seine gute Leistung. Doppeltorschütze Falcao verschiesst Penalty Trotz dem Sieg ist die Ausgangslage von Manchester City vor dem Rückspiel in Monaco nach 3 Gegentoren alles andere als ideal. Gleichzeitig dürfte bei den Monegassen der Ärger trotz der guten Ausgangslage überwiegen. Denn die Gäste hätten sogar mehr Tore erzielen müssen. In der 50. Minute verschoss Radamel Falcao einen Penalty und vergab die Chance auf das 3:1. Der kolumbianische Topskorer, der vor der Pause bereits den Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielt hatte, holte Verpasstes zwar in der 61. Minute mit dem sehenswerten Tor zur 3:2-Führung nach. Gegen den unwiderstehlichen Schlussspurt der «Citizens» konnte aber auch Falcao nichts ausrichten. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.02.17, 20:10 Uhr

cud