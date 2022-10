In der CL-Gruppe H empfängt Benfica am Mittwoch Paris St-Germain zum Spitzenspiel. Die Portugiesen zeigen bisher eine starke Saison.

Legende: Viel Grund zur Freude Benfica fuhr in dieser Saison bereits 13 Siege ein. Keystone/Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Am letzten Samstag ist es also doch noch passiert: Benfica musste sich auswärts bei Vitoria Guimaraes mit einem 0:0 begnügen. Damit ging eine eindrückliche Serie zu Ende. Die ersten 13 Pflichtspiele dieser Saison hatte Benfica nämlich allesamt gewonnen. Den kleinen Ausrutscher dürfte man aber gut verkraften, führt man die Tabelle doch immer noch 3 Punkte vor Braga an.

Eindrückliche Zahlen unter Schmidt

Trainer Roger Schmidt darf auf einen Traumeinstand an neuer Wirkungsstätte zurückblicken. Unter dem 55-jährigen Deutschen, der im Sommer von Eindhoven zu Benfica gestossen war, überzeugte das Team von Beginn weg. Nach einer makellosen Vorbereitung schalteten die Portugiesen in der CL-Quali ohne Probleme Midtjylland und Dynamo Kiew aus.

In der Liga startete der Rekordmeister mit 7 Siegen in Folge, die Duelle mit den härtesten Widersachern stehen aber noch aus. In der Champions League resultierten in den ersten beiden Spielen Erfolg gegen Maccabi Haifa (2:0) und Juventus Turin (2:1). Beeindruckend ist auch das Torverhältnis nach 14 Pflichtspielen. 35 erzielten Toren stehen nur 6 Gegentreffer gegenüber.

Schliessen 02:14 Video Archiv: Benfica schlägt Maccabi Haifa zuhause Aus Sport-Clip vom 06.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden. 04:56 Video Archiv: Benfica gewinnt auch bei Juventus Aus Sport-Clip vom 15.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden.

Auch PSG in guter Form

Die bisher schwierigste Aufgabe für Schmidt und sein Team steht nun am Mittwoch auf dem Programm. Benfica empfängt am 3. Spieltag der Champions League im Estadio da Luz Paris St-Germain zum Spitzenspiel. Die Franzosen weisen nach 2 Runden ebenfalls das Punktemaximum auf.

Auch das Starensemble um Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar ist in dieser Saison in Pflichtspielen noch ungeschlagen, weist nach 11 Partien eine Bilanz von 10 Siegen und einem Remis auf. Auch das Torverhältnis von 33:7 kann sich sehen lassen.

Die Zahlen zeigen, dass die Partie zwischen Benfica und PSG nicht nur das Duell um Platz 1 in der CL-Gruppe H ist. Es ist zudem das Aufeinandertreffen von zwei der aktuell formstärksten Mannschaften Europas überhaupt.