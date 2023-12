In der Champions League ist in der YB-Gruppe vor dem letzten Spieltag alles klar. Eine Kehrauspartie wird es dennoch nicht.

Sportlich sind die Würfel in der Champions-League-Gruppe G mit den Young Boys längst gefallen. Manchester City und RB Leipzig ziehen in die K.o.-Phase der «Königsklasse» ein, YB greift 2024 in der Europa League an und für Roter Stern Belgrad ist die Saison auf europäischem Parkett beendet.

Das heisst aber nicht, dass die Begegnung zwischen Leipzig und YB vom Mittwochabend (Anpfiff ist um 18:45 Uhr in der RB Arena) zur Kehrauspartie verkommt. Auf alle Fälle nicht, wenn es nach dem Schweizer Meister geht.

Mit Power und viel Freude ...

«Wir wollen immer gewinnen und werden alles dafür tun, um in Leipzig etwas zu holen», sagte Abwehrspieler Lewin Blum nach dem 3:0-Heimsieg am Samstagabend gegen St. Gallen und fügte an: «Wir möchten mit viel Power, viel Willen und viel Freude auftreten.» Man wolle mutiger agieren als noch im Hinspiel, welches Mitte September im Wankdorf mit 1:3 verloren ging.

01:09 Video Wicky: «Leipzig ist eine Mannschaft, die eine brutale Qualität hat» Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Trainer Raphael Wicky will ein Team sehen, das «mit der Mentalität ins Spiel geht, die Partie gewinnen zu wollen». YB habe zwar sein Ziel mit dem Erreichen der Europa-League-Gruppenphase erreicht. Doch: «Es ist ein Champions-League-Match. Das ist etwas, das man geniessen muss. Denn es ist ein Privileg, dabei zu sein.»

... für Punkte und viel Geld

Auch wenn sich YB rangmässig nicht mehr verbessern kann, so geht es für die Berner dennoch um Punkte. Weniger für die Tabelle in der Gruppe G, dafür für die Uefa-Fünfjahreswertung. Dort liegt die Schweiz aktuell noch auf Platz 11, aber Tschechien und Österreich sitzen den Schweizern im Nacken. Sollte die Schweiz aus den Top 12 fallen, dürfte 2024/25 nur noch ein Team in der Europa-League-Quali starten (statt bisher deren zwei).

Mit einem positiven Ergebnis in Leipzig könnten die Young Boys nicht nur ihren Mitstreitern in der heimischen Liga einen Gefallen tun, sondern auch dem YB-Schatzmeister. Schliesslich würde ein Sieg in Leipzig satte 2,8 Millionen Euro in die Kassen spülen. Bei einem Remis gäbe es immerhin noch eine knappe Million.

01:07 Video Blum: «Wäre schön, wenn wir für die Schweiz Punkte sammeln könnten» Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.