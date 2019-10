Spurs-Bayern in «Königsklasse»

Legende: Topstürmer im Duell Tottenhams Harry Kane (l.) gegen Münchens Robert Lewandowski. imago images

Tottenham Hotspur ist mit einem 2:2 zum Champions-League-Auftakt gegen Olympiakos und Platz 5 in der Premier League verhalten in die Saison gestartet. Nun empfangen die «Spurs» Bayern München zum wegweisenden Spiel in der Gruppe B.

Sendehinweis Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie Tottenham - Bayern München in der Nacht auf Mittwoch in voller Länge re-live ab 00:40 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Die Deutschen reisen als Leader an die New White Hart Lane. Dennoch hinterliessen die Bayern keinen bestechenden Eindruck. Bayerns Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge warnt deshalb: «Das wird ein schwerer Prüfstein.»

Jeder ist für seine Mannschaft gerade fast überlebensnotwendig.

Besonderes Augenmerk gilt Harry Kane und Robert Lewandowski. Rummenigge schwärmt: «Es sind die vielleicht besten Mittelstürmer der Welt im Moment. Jeder ist für seine Mannschaft gerade fast überlebensnotwendig.»

Das zeigt ein Blick in die Statistik: In 261 Pflichtspielen für die Spurs kommt Kane auf 170 Treffer (0,65/Spiel). Doch Lewandowski toppt diese Marke: Der Pole traf in 251 Einsätzen im Bayern-Dress 203 Mal (0,81).

Die Toptorjäger im Vergleich Harry Kane

Robert Lewandowski

Liga-Tore diese Saison

5 10 Champions-League-Spielzeiten 4 9 Champions-League-Spiele (total)

20 81 Champions-League-Tore (total)

15 54

In der «Königsklasse» liegt aber der Engländer vorn: Lewandowskis 54 Toren in 81 Spielen für Bayern und Dortmund (0,67/Spiel) stehen 15 von Kane in 20 Partien gegenüber (0,75).