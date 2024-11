Legende: Ihn muss Juventus in den Griff bekommen Ollie Watkins. Jacob King/PA via AP/Keystone

Aston Villa gegen Juventus Turin – zwei Traditionsklubs treffen sich in der 5. Runde der Ligaphase der «Königsklasse». Beide Teams sind nach einer Absenz zurück in der Champions League. Das Warten hat bei den Engländern allerdings deutlich länger gedauert. Waren die Turiner zuletzt in der Saison 2022/23 mit dabei, so datiert die letzte Teilnahme von Aston Villa am damaligen «Europapokal der Landesmeister» aus den Jahren 1982/83.

Dementsprechend lange liegt das letzte Duell der beiden Teams auch zurück. Die Bilanz spricht für die Italiener, beide Partien im Viertelfinal-Duell 1983 gingen zugunsten von Juventus aus.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen Aston Villa und Juventus Turin am Mittwochabend ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Das Spiel beginnt um 21:00 Uhr.

In diesem Jahr ist es allerdings schwierig, einen Favoriten zu finden. Aston Villa war mit 3 Siegen stark in die Ligaphase gestartet, wartet seit nunmehr 6 Pflichtspielen allerdings auf einen Sieg. Auch Juve hatte mit 6 Punkten aus 2 Partien einen makellosen Start verzeichnet, gegen Stuttgart und Lille holte das Team von Coach Unai Emery aber nur noch einen Punkt.

Dennoch stehen beide Teams aktuell gut da und dürfen sich Hoffnungen auf die direkte Qualifikation für die Achtelfinals machen. Das Prunkstück bei Aston Villa ist klar die Defensive, erst ein Gegentor hat der Klub aus Birmingham erhalten. Dieses führte allerdings direkt zur 0:1-Niederlage bei Club Brügge.

Die letzten CL-Spiele der beiden Teams

Schliessen 02:40 Video Brügge schafft Überraschung gegen Aston Villa Aus Sport-Clip vom 06.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden. 03:22 Video Kein Sieger zwischen Lille und Juventus Aus Sport-Clip vom 05.11.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 22 Sekunden.

Uneinigkeit bei den Nationalspielerinnen

Schweizer finden sich bei beiden Teams aktuell keine. Anders sieht das in den jeweiligen Frauenteams aus. Viola Calligaris und Alisha Lehmann sind bei Juventus aktiv, Noelle Maritz spielt bei Aston Villa. Das Champions-League-Spiel der Männer wird auch bei den Nationalspielerinnen unter besonderer Beobachtung stehen.

Gut möglich, dass die Partie auch beim aktuellen Zusammenzug des Frauen-Nationalteams gemeinsam geschaut wird. Bei der Frage, wer die Oberhand behalten wird, sind die Meinungen allerdings geteilt. Calligaris tippt auf Juventus, Maritz auf Aston Villa. Wer recht behalten wird, zeigt sich am Mittwochabend.

00:36 Video Calligaris und Maritz tippen das Champions-League-Spiel Aus Sport-Clip vom 27.11.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.