«Unser Ziel war es, in der ersten halben Stunde in Führung zu gehen. Das hat ziemlich gut geklappt», freute sich YB-Siegtorschütze Filip Ugrinic nach dem 3:2-Hinspielerfolg in den Champions-League-Playoffs gegen Galatasaray mit einem Augenzwinkern. Damit sprach er natürlich das frühe 1:0 seines Teamkollegen Joël Monteiro in der 3. Minute an.

Man habe gegen einen starken Gegner aber auch in der Folge eine sehr gute Partie gezeigt und nach dem 2:2-Ausgleich den Kopf nicht verloren, befand Ugrinic. Und der Mittelfeldspieler blickte voraus: «Jetzt fahren wir mit plus Eins nach Istanbul. Mal schauen, wie das nächste Woche dort wird.»

Eine schwierige Auswärtspartie erwartet am kommenden Dienstag in der türkischen Hauptstadt YB-Trainer Patrick Rahmen. Der Übungsleiter stellt sich auf einen Hexenkessel ein und fordert: «Wenn wir gradlinig hinter die Abwehr kommen, dann bekommen sie Probleme. Das werden wir versuchen. Wichtig wird auch sein, sie von unserem Tor fernzuhalten.»

Galatasaray-Spiel als Dosenöffner in der Super League?

Am Mittwoch hatte Rahmen im Wankdorf einen erfreulichen Auftritt seiner Equipe gesehen. Den Trainer fuchste jedoch, dass nach der 2:0-Führung der 3. Treffer nicht fallen wollte und so eine bessere Ausgangslage verpasst wurde. Unter dem Strich freute sich Rahmen aber über den Sieg: «Den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ich habe sehr viele gute Sachen gesehen.»

Auch im Hinblick auf die Meisterschaft in der Super League, wo es YB bislang überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen ist, erhofft sich Rahmen einen Schub. «Wenn man die letzten vier Spiele anschaut, so konnten wir uns sukzessive steigern. Diesen Weg wollen wir weitergehen.»

Eine gelungene Reaktion

Doppeltorschütze Monteiro war zwar happy mit seinen beiden Treffern, aber: «Trotzdem war es natürlich kein perfekter Abend, denn wir haben nach der Pause zwei Gegentore kassiert. Das macht das Auswärtsspiel kompliziert.»

Dass YB nach den mageren Auftritten in der Liga kaum wiederzuerkennen war, erklärt sich Monteiro so: «Die Champions League ist immer eine ganz andere Geschichte. Wir wussten, dass wir eine Reaktion zeigen mussten. Das ist uns heute Abend gelungen.»