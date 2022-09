Distanzschuss, Volley aus der Drehung, toll herauskombinierte Treffer: Am 1. Gruppenspieltag der Champions League war alles mit dabei. Insgesamt fielen in den ersten 16 Partien 49 Tore. 8 davon sind uns speziell sehenswert in Erinnerung geblieben. Welcher Treffer hat Ihnen am meisten gefallen? Machen Sie jetzt mit beim Rating.

Wer erzielte das schönste Tor am 1. Gruppenspieltag der Champions League? 00:25 Video Neymar mit dem Lupfer, Mbappé vollendet per Volley abspielen. Laufzeit 25 Sekunden. Kylian Mbappé (PSG) 00:24 Video Grimaldo mit Traumtor für Benfica abspielen. Laufzeit 24 Sekunden. Alejandro Grimaldo (Benfica) 00:22 Video Hazard vollendet herrliche Real-Kombination abspielen. Laufzeit 22 Sekunden. Eden Hazard (Real Madrid) 00:49 Video Okafor bringt Salzburger Stadion zum Beben abspielen. Laufzeit 49 Sekunden. Noah Okafor (RB Salzburg) 00:29 Video Zagrebs Orsic vernascht Chelsea-Goalie Kepa abspielen. Laufzeit 29 Sekunden. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) 00:22 Video Torres trifft nach Dembélé-Geistesblitz per Volley abspielen. Laufzeit 22 Sekunden. Ferran Torres (Barcelona) 00:42 Video Kimmich serviert mit Stil, Sané vollendet gekonnt abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. Leroy Sané (Bayern München) 00:15 Video Kudus bleibt standfest und drischt den Ball in die weite Ecke abspielen. Laufzeit 15 Sekunden. Mohammed Kudus (Ajax)