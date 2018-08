YB wird sich künftig die wichtigen Spiele auf den 28. des Monats wünschen. Im April bezwingt YB zuhause Luzern mit 2:1 und wird erstmals seit 32 Jahren Schweizer Meister. Exakt 4 Monate später siegt YB wiederum 2:1, dieses Mal auswärts bei Dinamo Zagreb und macht die erstmalige Quali für die Champions League perfekt.

Die neue Stärke auch gegen Dinamo ausgespielt

Es zeichnet dieses neue YB aus, dass es auch in ungemütlichen Situationen Lösungen findet. Und dass es auch mit durchschnittlichen Darbietungen wichtige Siege feiern kann. So wie in der in Super League, in welcher nicht alle Spiele top waren. So wie gegen Dinamo Zagreb, als nach dem Hinspiel mehr für die Kroaten sprach – vor allem nach der Führung im Rückspiel.

Die Euphorie war nach dem Schlusspfiff auf Seiten der Berner logischerweise gross, die Stimmung ausgelassen.

Hier die wichtigsten Quotes der YB-Akteure:

Wir haben alles gegeben. Ich hoffe, die Schweiz ist stolz auf YB. Das ist Teamarbeit!

Träume können wahr werden, wenn man immer daran glaubt.