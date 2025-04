Legende: Zeigte sein ganzes Können Marcus Thuram erzielt das 1:0 per Hacke. Getty Images/David Ramos/Staff

Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Barcelona und Inter Mailand hat viel Spektakel geboten. Die Gäste aus Italien führten 2:0 und 3:2, die Katalanen kamen aber jeweils wieder zurück. Neben packendem Fussball und vielen Toren gab es auch drei Spieler, die sich über einen Rekord freuen durften.

Thurams Blitztor

Bereits nach 30 Sekunden schoss Marcus Thuram die Gäste aus Italien mit einem Blitztor in Führung. Dabei schrieb der Franzose Champions-League-Geschichte. Der Treffer des Stürmers war das schnellste Tor in einem Halbfinalspiel der «Königsklasse» überhaupt. Zuvor gehörte dieser Rekord Kevin De Bruyne, der 2022 im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid nach 93 Sekunden für Manchester City getroffen hatte (Endstand: 4:3).

Und Thuram realisierte den Rekord nicht irgendwie, sondern mit einem wahren Kunstwerk eines Tores. Nach einer Flanke von Denzel Dumfries lenkte der 27-Jährige den Ball herausragend mit der Hacke ins lange Eck zum 1:0. Es war sein 4. Champions-League-Tor in dieser Saison.

Yamal löst Mbappé ab

Nur wenig später ereignete sich im Olympiastadion von Barcelona ein weiterer historischer Moment: Mit seinem sehenswerten Treffer zum 1:2 in der 24. Minute schwang sich Barcelonas Youngster Lamine Yamal in seinem 100. Pflichtspiel zum jüngsten Torschützen in einem Champions-League-Halbfinal auf. Der 17 Jahre und 291 Tage alte Spanier löste Kylian Mbappé ab, der 2017 im Alter von 18 Jahren und 140 Tagen für die AS Monaco bei Juventus Turin getroffen hatte.

Sommer ist Schweizer CL-Rekordspieler

Und da war auch noch ein Schweizer, der sich über einen Rekord freuen durfte. Der stark spielende Yann Sommer, der beim Gegentreffer zum 3:3 Pech hatte, als der Ball von der Latte an seinen Kopf prallte und von dort im Tor landete, absolvierte sein 57. Spiel in der «Königsklasse». Damit ist er neu alleiniger Schweizer Rekordspieler im wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb. Sommer liess Manuel Akanji hinter sich, der bei 56 CL-Einsätzen steht.

