In den ersten drei Ligaspielen der neuen Saison verzichtete Atalantas Trainer Gian Piero Gasperini freiwillig auf Ademola Lookman. Der Grund: Der nigerianische Offensivspieler liebäugelte mit dem nächsten Karriereschritt, ein Wechsel zu Paris Saint-Germain stand im Raum.

Dass der 26-Jährige Begehrlichkeiten weckte, kam nicht von ungefähr. Lookman hatte mit seinen drei Treffern im Final gegen Leverkusen quasi im Alleingang dafür gesorgt, dass die Italiener überraschend die Europa League gewannen. Womöglich war die damit verbundene Qualifikation für die Champions League einer der Gründe, weshalb Lookman nun doch in Italien geblieben ist.

02:59 Video Archiv: Lookman entzaubert Leverkusen und schiesst Atalanta zum Titel Aus Sport-Clip vom 22.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Vor dem Auftaktspiel in der «Königsklasse» gegen Arsenal am Donnerstag hat er jedenfalls den Nachweis erbracht, dass ihn die Nebengeräusche um seine Person wenig beeindruckten. Beim 3:2-Sieg gegen die AC Fiorentina am Wochenende stand er nicht nur wieder in der Startformation, sondern steuerte auch gleich wieder ein Tor und einen Assist bei.

Geld für Koopmeiners in Stürmer investiert

Transfereinnahmen gab es für den Klub auch ohne den Abgang Lookmans. Der niederländische Nationalspieler Teun Koopmeiners wurde für 55 Millionen Euro an Juventus Turin verkauft.

Dafür konnte «La Dea» den Belgier Charles De Ketelaere nach einer Leihe definitiv von Inter Mailand übernehmen und sich mit dem italienischen Internationalen Mateo Retegui (von Genoa) die Dienste eines weiteren Stürmers sichern. Beide trafen gegen die Fiorentina ebenfalls, Retegui steht bereits bei 4 Toren in ebenso vielen Spielen. Arsenal dürfte vor dem wirkungsvollen Angriffsdreizack gewarnt sein.