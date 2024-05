«Du darfst Harry Kane nicht auswechseln. Es ist eine der grössten Auswechslungen, die ich jemals im Fussball gesehen habe auf solch einem Niveau!» Ex-Bayern-Profi Owen Hargreaves konnte es nicht fassen: Kurz vor Manuel Neuers grossem Fehler zum 1:1 der «Königlichen» hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel Kane und Jamal Musiala vom Platz genommen, am Ende der langen Nachspielzeit stand es 2:1 für Real Madrid. Der Bayern-Traum vom Champions-League-Final: geplatzt.

Tuchel rechtfertigte die Wechsel. «Wir starten mit vier offensiven Spielern – und alle müssen vom Feld.» Serge Gnabry verletzte sich früh am Oberschenkel. Der seit Wochen angeschlagene Leroy Sané war nach 76 Minuten am Ende der Kräfte, ebenso später Musiala. Und Torjäger Kane habe Rückenprobleme gehabt, erklärte Tuchel: «Der Rücken machte zu.»

Alle Akteure hätten ihre Auswechslung signalisiert. Beim 1:1 war Bayern gar kurz in Unterzahl, weil Youngster Aleksandar Pavlovic wegen Krämpfen am Spielfeldrand behandelt wurde. Die Personalprobleme und permanenten Ausfällen begleiten die Bayern durch die gesamte titellose Saison. «Wir sind nur am Reagieren und nie am Agieren», klagte Tuchel nach seiner bittersten Niederlage als Bayern-Coach am Mittwochabend in Madrid.

Besonderes Mitgefühl bekundete Tuchel für Neuer: «Von 10'000 Mal hält Manu den Ball 10'000 Mal. Das ist das 10'001. Mal.» Er fühlte mit dem 38-jährigen DFB-Keeper, der sich nach seinem schweren Beinbruch nach einer monatelangen Reha in dieser Saison ins Bayern-Tor zurückgekämpft hatte. «Das ist ausgeschlossen, dass Manu einen Fehler macht. Und er macht ihn ausgerechnet heute nach dem Weltklassespiel. Das ist sowas von bitter», kommentierte Tuchel.

Neuer und der «minimale Maulwurf»

Neuer selbst schilderte: «Das ist extrem bitter für mich, ich habe den Ball anders erwartet, eher Richtung Brustkorb, er ist dann einen Tick höher gegangen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da so ein minimaler Maulwurf drin war im Platz», sagte Neuer zu seinem Missgeschick beim Schuss von Vinicius Junior.