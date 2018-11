In den Mittwochsspielen der 4. CL-Runde sorgten gleich mehrere Geschichten für Gesprächsstoff.

Sterlings belohnter Stolperer

Die Spieler von Schachtar Donezk trauen in der 24. Minute ihren Augen nicht. Manchester-City-Stürmer Raheem Sterling stürzt im Strafraum, Schiedsrichter Viktor Kassai gibt Penalty. Ein krasser Fehlentscheid. Sterling trat in den Boden und kam deshalb zu Fall. Gegenspieler Mykola Matwienko stand nicht einmal in der Nähe.

Cakir sorgt für Schmerzen

In der Partie gegen die AS Roma erlebt ZSKA-Moskau-Spieler Rodrigo Becao eine schmerzhafte Begegnung mit Schiedsrichter Cüneyt Cakir. Der türkische Referee tritt dem Brasilianer unabsichtlich voll auf den Fuss.

Mourinho kann's nicht lassen

Manchester United dreht bei Juventus Turin einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg. Nach dem Erfolg rennt United-Trainer José Mourinho auf das Feld und provoziert in für ihn gewohnter Manier.

Havel bekommt Ramos' Ellbogen zu spüren

Leidet ein Fussballspieler üble Schmerzen, ist Sergio Ramos als Gegenspieler oft nicht fern. Das musste auch Milan Havel erfahren. Der Pilsen-Mittelfeldspieler bekam nach 14 Minuten Ramos’ Ellbogen ins Gesicht – mit blutigen Konsequenzen. Dem Spanier Absicht zu unterstellen wäre unfair. Doch Fakt ist, dass ein im Zweikampf ausgefahrener Ellbogen beim Real-Haudegen keine Seltenheit ist.

Onanas Strecksprung ins Unglück

Ajax-Torhüter André Onana stürmt nach einem weiten Einwurf von Benfica Lissabon in Richtung Ball und räumt auf dem Weg sogar noch einen Mitspieler aus dem Weg. Sein Klärungsversuch missrät aber gründlich. Jonas nutzte den Fehler und trifft zum 1:0 für die Portugiesen.

Gabriel Jesus' Lupfer ins Glück

Mit 3 Toren ist Gabriel Jesus die grosse Figur beim 6:0-Sieg von Manchester City gegen Schachtar Donezk. In der Nachspielzeit krönt der Brasilianer seinen Abend mit einem herrlichen Lupfer zum Schlussresultat.

Sendebezug: SRF zwei, Champions League - Goool, 07.11.18, 23:00 Uhr