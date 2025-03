Legende: Bekommen es mit ihrem Ex-Klub zu tun Inter Mailands Yann Sommer und Benjamin Pavard. imago images/Giuliano Marchisciano/IPA Sport

Am Mittwochabend fielen die letzten Entscheidungen in den Champions-League-Achtelfinals. Nun blicken wir auf die Viertelfinal-Paarungen voraus.

Bayern München – Inter Mailand

In diesem Duell spielen die Leader der Bundesliga und der Serie A gegeneinander. Yann Sommer und Benjamin Pavard messen sich dabei mit ihren ehemaligen Teamkollegen aus München. Zuletzt duellierten sich die Münchner und die Mailänder in der Gruppenphase der CL-Saison 2022/2023. Bayern entschied damals beide Spiele mit 2:0 für sich.

Arsenal – Real Madrid

Die Begegnung zwischen den Engländern und den Spaniern gab es erst einmal, nämlich im CL-Achtelfinal 2006. Nach einem 0:1-Auswärtssieg reichte den «Gunners» im Rückspiel ein torloses Remis, um in die nächste Runde einzuziehen. Damals stiess Arsenal sogar bis in den Final vor, musste sich dort aber Barcelona geschlagen geben. Aufgrund des Turnierbaums der aktuellen Champions League wäre für die «Gunners» erneut ein Final gegen Reals Erzrivalen möglich. Die Madrilenen ihrerseits wollen sich für das Aus vor 19 Jahren revanchieren und die Hoffnung auf die Titelverteidigung aufrechterhalten.

Paris St-Germain – Aston Villa

PSG und Aston Villa sind sich bisher noch nie in einem Pflichtspiel gegenübergestanden. Paris führt die französische Liga unangefochten an, die «Villans» tun sich in der Premier League etwas schwer und belegen derzeit nur Rang 8. Speziell ist die Affiche besonders für Marco Asensio, der mit Aston Villa auf seinen eigentlichen Arbeitgeber trifft. Der Spanier wurde für die Rückrunde von der französischen Hauptstadt an den Klub aus Birmingham ausgeliehen.

Barcelona – Dortmund

Der FC Barcelona und Borussia Dortmund stehen sich zum insgesamt 6. Mal gegenüber. Nach 5 Duellen stehen die Deutschen gegen die Katalanen noch ohne Sieg da, 2 Mal reichte es zu einem Unentschieden. Das letzte Mal standen sich die beiden Teams in dieser Saison in der Ligaphase der Champions League gegenüber. Am 11. Dezember setzte sich Barcelona in einer turbulenten Partie auswärts 3:2 durch. Matchwinner war Ferran Torres mit einem Doppelpack.

Die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League finden am 8./9. April statt, die Rückspiele steigen eine Woche später (15./16. April).

So qualifizierten sich die Teams für die CL-Viertelfinals

