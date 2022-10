Der Club Brügge will seine Siegesserie in der Champions League fortsetzen. Der nächste Gradmesser heisst Atletico. Das nötige Selbstvertrauen ist da.

Legende: Es fällt ihnen derzeit leicht Brügges Antonio Nusa nach seinem Treffer gegen Porto. Keystone/AP Photo/Luis Viera

Der belgische Meister ist die Überraschungsmannschaft der ersten beiden Spieltage in der Champions League. Nach einem 1:0-Sieg gegen Leverkusen liess die Elf von Carl Hoefkens mit einem 4:0-Sieg in Porto aufhorchen. Es war das erste Mal, dass Brügge 2 Spiele hintereinander in der «Königsklasse» gewinnen konnte.

«Man braucht die richtige Einstellung für diesen Wettbewerb», erklärt Hoefkens am Montag an der Medienkonferenz. Von falscher Bescheidenheit keine Spur beim Belgier: «Wenn wir einen guten Tag haben, können wir immer gewinnen; egal, wer der Gegner ist.»

Wir wissen natürlich, dass wir gegen eine der europäischen Spitzenmannschaften spielen werden.

Am Dienstag heisst dieser Atletico. Die Madrilenen sind bisher noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Dennoch ist Hoefkens gewarnt. «Wir wissen natürlich, dass wir gegen eine der europäischen Spitzenmannschaften spielen werden.» Ein selbstbewusstes Auftreten könne aber zu einem weiteren positiven Resultat führen. Und spätestens dann dürfte der «Fussball-Zwerg» definitiv von den Achtelfinals träumen.

