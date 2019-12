Mehr aus dieser Rubrik

Innerhalb von eineinhalb Jahren hat die Schweiz in der Uefa-Fünfjahreswertung 8 Plätze eingebüsst und findet sich derzeit nur noch auf dem 20. Rang wieder. Platz 15, der zu einem 2. Platz in der Champions-League-Qualifikation berechtigt, ist weit weg. Dass die Schweiz 2020/21 nur noch einen CL-Quali-Platz hat, steht schon länger fest. Die jetzigen Resultate fliessen in die Wertung ab 2021/22 ein.

Uefa-Fünfjahreswertung Ende 2018/19



Nach Gruppenphase 2019/20



bisher diese Saison

15. Kroatien

27,375 15. Zypern

26,750 5,125 16. Dänemark

27,025 16. Schottland

26,525 8,500 17. Schweiz

26,900 17. Griechenland

25,700 4,300 18. Zypern

24,925 18. Serbien

25,500 6,000 19. Serbien

22,250 19. Kroatien

24,875 4,375 20. Schottland

22,125 20. Schweiz

24,400 4,400

Hoffen auf den FCB

10 Zähler für die Wertung sammelte diesen Herbst der FC Basel (für einen Sieg in der Gruppenphase gibt es 2 Punkte, für ein Remis 1 Punkt, in der Quali die Hälfte). Als einziger Schweizer Vertreter überwintert das Koller-Team europäisch und könnte im Frühling weitere Punkte sammeln. Ab Viertelfinal-Quali gäbe es jeweils einen Bonuspunkt.

Für das Nationenranking werden die Gesamtpunkte durch die Anzahl teilnehmender Klubs geteilt. Lugano, Luzern und vor allem Thun trugen wenig zum Schweizer Abschneiden bei:

Diese Punkte sammelten die Schweizer Klubs Basel 10 4 Siege, 1 Remis EL, 1 Sieg CL-Quali

YB

7

2 Siege, 2 Remis EL, 2 Remis CL-Quali

Lugano 3 3 Remis EL

Luzern 2 2 Siege EL-Quali

Thun

0 -

Total 22 geteilt durch Anzahl Klubs: 4,4



Schottland im Aufwind

Von den Konkurrenten im Umfeld der Schweiz konnte Schottland überzeugen, das mit Celtic und den Rangers zwei Teams in die Europa-League-Sechzehntelfinals brachte. Serbien, Kroatien und Griechenland profitierten vom 4-Punkte-Bonus, den es für die Qualifikation zur Champions-League-Gruppenphase gibt.

