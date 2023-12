Dank dem Sieg von YB in der Champions League und dem Remis von Servette in der Europa League hat die Schweiz in der Fünfjahreswertung eine gute Ausgangslage.

Legende: Überzeugen europäisch Die Young Boys. Urs Lindt/freshfocus

Zwei Schweizer Teams überwintern europäisch – zum ersten Mal seit der Saison 2015/16. Damals schafften der FC Sion und der FC Basel den Sprung in die Sechzehntelfinals der Europa League. Der sportliche Erfolg auf der internationalen Bühne ist wichtig, da sich in der Fünfjahreswertung der Kampf um die Ranglistenpositionen bereits zuspitzt. Die Rangliste entscheidet, welches Land wie viele Klubs in die verschiedenen Wettbewerbe schicken darf.

Vor der Saison lag die Schweiz auf dem 13. Rang, mittlerweile hat sie sich auf den 12. Platz verbessert. Behält die Super League diesen bis zum Ende der Spielzeit, hat die Schweiz ab der Saison 24/25 weiter fünf Startplätze in den internationalen Wettbewerben: Zwei in der Champions League, zwei in der Europa League sowie einen in der Conference League.

Dreikampf um zwei Plätze

Rutscht die Schweiz wieder auf Rang 13 ab, verliert sie einen Platz in der Europa League und erhält dafür einen Conference-League-Platz mehr. Die Ausgangslage ist eng: Tschechien (Rang 11, 31.800 Punkte) liegt nur hauchdünn vor der Schweiz (31.775) und Österreich (31.600).

So funktioniert die Fünfjahreswertung Box aufklappen Box zuklappen Alle für einen europäischen Wettbewerb qualifizierten Teams eines Landes sammeln Punkte. Für einen Sieg in einer Gruppenphase gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Zudem gibt’s Bonuspunkte für Gruppensiege und das Erreichen der K.o.-Runden. Die Zähler aller Vereine eines Landes werden anschliessend addiert und durch die Anzahl teilnehmender Vereine des Landesverbands dividiert. Die Schweiz hatte zum Start fünf Teams in den Wettbewerben vertreten, weshalb die gesammelten Punkte durch fünf geteilt werden. Die Punkte aus den letzten fünf Saisons werden addiert und daraus die Fünfjahresrangliste erstellt.

Die Erfolge von YB und Servette spielen also auch mit Blick auf die Zukunft eine wichtige Rolle. Dank der Qualifikation für die Sechzehntelfinals in Europa bzw. Conference League können die beiden weiter Punkte für den Schweizer Koeffizienten sammeln.

00:30 Video Servette-Goalie Frick: «Das ist krass für die Super League» Aus Europa League – Highlights vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Lugano, das dritte Schweizer Team in einer Gruppenphase, konnte mit dem Sieg über Besiktas zumindest ein wenig beitragen. Das Aus steht jedoch bereits fest. Trotzdem könnten die Tessiner mit einem Sieg im abschliessenden Gruppenspiel (zuhause gegen Besiktas) noch für die Schweiz punkten.

Dank an Basel

Dass die Schweiz in der Rangliste überhaupt so gut dasteht, ist vor allem einem Klub zu verdanken, der sich in dieser Saison schon sehr früh von der europäischen Bühne verabschiedet hatte: dem FC Basel.

Der Vorstoss der Basler in der letzten Saison in den Halbfinal der Conference League hat der Schweiz viele Punkte beschert. In diesem Jahr kann der FCB nicht mehr helfen – dafür scheinen YB und Servette in die Bresche zu springen.

Die Schweizer Europacup-Partien dieser Woche