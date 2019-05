Legende: Xabi Alonso und Clarence Seedorf Das prominente Duo präsentiert den CL-Pokal. Imago Images

Es ist ein anderes System als das, das wir heute haben.

Beim Treffen der Führung des europäischen Verbandes mit Vertretern der nationalen Ligen ging es am Mittwoch laut Medienberichten in der Uefa-Zentrale in Nyon unter anderem um grössere Gruppen und ein System mit Auf- und Abstieg. Der neue Modus soll von 2024 an gelten.

Top-Klubs profitieren

«Es ist ein anderes System als das, das wir heute haben», sagte Lars-Christer Olsson, Präsident der Europäischen Ligen. Der Vorschlag der Uefa unterscheide sich nicht wesentlich von den Plänen der European Club Association (ECA) vom März. Einzelheiten wollte Olsson nicht nennen, bevor die Uefa am 17. Mai in Budapest ihre 55 Mitgliedsverbände informiert hat.

Uefa-Chef Aleksander Ceferin betonte, «dass noch keine Entscheidungen getroffen wurden. Im Moment stehen lediglich Ideen und Meinungen im Raum». Die ECA treibt derzeit eine Champions-League-Reform voran, von der vor allem die Top-Klubs profitieren würden. Die Pläne sollen ein dreistufiges Ligensystem mit Auf- und Abstieg zwischen den Ligen vorsehen.