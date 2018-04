Ein herausragender Isco führte Spanien letzte Woche zum 6:1-Sieg gegen Argentinien. Im Anschluss klagte der 25-Jährige über sein Klub-Schicksal:

Bei Real Madrid bekomme ich nicht das Vertrauen , das du als Spieler brauchst. Die Spiele mit der Nationalmannschaft halten mich am Leben, dort bekomme ich das Vertrauen vom Trainer.

Die Kritik irritiert etwas, war es doch Zidane selber, der dem Ausnahmetalent durch seine Systemänderung erst zum endgültigen Durchbruch im letzten Jahr verhalf. Auch in dieser Spielzeit – wenn auch nicht permanenter Stammspieler – gehört Isco zu den meisteingesetzten Spielern.

Ballsicherheit als Trumpf

Am Ende wohl viel Lärm um nichts: Iscos Einsatzzeiten steigen an, aller Voraussicht nach wird er auch am Dienstag beim Champions-League-Viertelfinal gegen Juventus in der Startaufstellung stehen. Seine Ballsicherheit ist vor allem auswärts, wo die Madrilenen nicht von Beginn an alles nach vorne werfen wollen, zentral.

TV-Hinweis Das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals zwischen Juventus Turin und Real Madrid können sie am Dienstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.