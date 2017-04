Vier Viertelfinals – sechs Geschichten

Das Ende des Leicester-Märchens

Sensations-Meister in England, Überraschungs-Viertelfinalist in der Champions League: Leicester City hat in den vergangenen Monaten für die ganz grossen Geschichten gesorgt. In der CL bedeutete Atletico Madrid nun Endstation für die Briten. «Unsere Fans haben die Nächte in der Champions League geliebt», weiss Coach Craig Shakespeare.