Paris St-Germain verliert das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München mit 0:1, steht aber dank der Auswärtstorregel in der nächsten Runde (Gesamtskore 3:3).

233 Tage nach dem Triumph in der «Königsklasse» ist der Traum von der Titelverteidigung für die Deutschen geplatzt.

Auch Chelsea steht trotz einer Niederlage gegen Porto im Halbfinal.

Am Ende sollte die Hypothek aus dem Hinspiel für die Bayern zu gross gewesen sein. Die Auswärtstore beim 3:2-Sieg von Paris St-Germain vor 6 Tagen in München reichten den Franzosen schlussendlich für den Halbfinal-Einzug. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick muss sich hingegen trotz eines 1:0-Sieges von der internationalen Bühne verabschieden.

Bayern ohne Durchschlagskraft

Den ersatzgeschwächten Bayern fehlte ohne Robert Lewandowski die Durchschlagskraft, um das Hinspiel-Ergebnis noch zu drehen. PSG hingegen lieferte – obwohl der Torerfolg ausblieb – in einer ereignisreichen Partie eine überzeugende Vorstellung ab.

So traf das Heimteam im Parc des Princes in der 1. Halbzeit gleich dreimal nur das Aluminium:

34. Minute: Neymar zieht mit dem Ball am Fuss in den Strafraum, tanzt Lucas Hernández aus und prüft Manuel Neuer in der nahen Ecke. Mit Hilfe des Pfostens kann der Bayern-Schlussmann den Gegentreffer verhindern.

Neymar zieht mit dem Ball am Fuss in den Strafraum, tanzt Lucas Hernández aus und prüft Manuel Neuer in der nahen Ecke. Mit Hilfe des Pfostens kann der Bayern-Schlussmann den Gegentreffer verhindern. 37. Minute: Wieder Abschluss Neymar, wieder scheppert das Gehäuse. Mit seinem Schlenzer trifft der Brasilianer nur die Querlatte.

Wieder Abschluss Neymar, wieder scheppert das Gehäuse. Mit seinem Schlenzer trifft der Brasilianer nur die Querlatte. 39. Minute: Kylian Mbappé legt rüber auf Neymar, der erneut am Pfosten scheitert.

Wer sie vorne nicht macht, der kriegt sie hinten rein: Im direkten Gegenzug nach Aluminiumtreffer Nummer 3 gingen die Bayern in Führung. Fast aus dem Nichts schlugen die Deutschen in der 40. Minute zu. Keylor Navas parierte einen Schuss von David Alaba stark, musste diesen aber nach vorne abprallen lassen. Dort stand Eric Maxim Choupo-Moting bereit, der mit dem Kopf zum 1:0 einnickte.

Nach dem Wechsel hätte Alaba das Geschehen schnell völlig auf den Kopf stellen können, sein Schuss ging jedoch um Zentimeter am Tor vorbei (47.). In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der Schlussphase warfen die Bayern alles nach vorne, aber ohne Erfolg.

Paris nahm mit diesem Sieg auch erfolgreich Revanche für den in der vergangenen Saison verlorenen Final der Champions League. Im Halbfinal trifft die Mannschaft von Mauricio Pochettino entweder auf Manchester City oder Borussia Dortmund.