Die Viertelfinal-Paarungen in der Champions League stehen. Dort fordert Manchester City Bayern München zum Knüller.

Legende: Haben mit Bayern München ein schweres Los gezogen Manchester City. Keystone / Laurent Gillieron

Die Viertelfinal-Paarungen in der Champions League

Real Madrid – Chelsea

Benfica Lissabon – Inter Mailand

Manchester City – Bayern München

AC Milan – SSC Napoli

Die Auslosung der Viertelfinals in der Champions League bringt eine Affiche hervor, die auch der Final hätte sein können: Manchester City bekommt es mit Bayern München zu tun. Der Schweizer Yann Sommer im Tor der Münchner wird alle Hände voll zu tun haben, um die Tormaschine Erling Haaland zu stoppen. Ein Schweizer wird in dieser Partie auf jeden Fall weiterkommen: Denn der Nati-Verteidiger Manuel Akanji ist in Citys Hintermannschaft gesetzt. Für «Skyblues»-Trainer Pep Guardiola ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

Real Madrid – Chelsea

Diesen Viertelfinal gab es bereits vor genau einem Jahr. Damals warf der spätere Turnier-Gewinner Real Madrid die Londoner aus dem Turnier. Auch in diesem Jahr wird es für Chelsea schwierig werden, um gegen die «Königlichen» zu bestehen: In der Liga läuft es für den Champions-League-Sieger von 2021 nicht wie gewünscht. Einzig der Erfolg gegen Dortmund im Achtelfinal brachte etwas Hoffnung zurück an die Stamford Bridge.

08:57 Video Archiv: Real Madrid warf bereits vor einem Jahr Chelsea raus Aus Sport-Clip vom 13.04.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 57 Sekunden.

Benfica Lissabon – Inter Mailand

Nach dem FC Porto erhält Inter Mailand den nächsten Vertreter aus Portugal. Benfica gewann den Achtelfinal gegen den FC Brügge relativ locker (7:1 im Gesamtskore). Anders sah das bei Inter aus. Die «Nerazzurri» beanspruchten vor allem im Rückspiel einiges an Aluminium-Glück.

AC Milan – SSC Napoli

Italienisches Duell in der Königsklasse: Der amtierende italienische Meister muss gegen den designierten Meister Napoli ran. Für Napoli ist es eine Premiere: Noch nie sind die Süditaliener im Viertelfinal der Champions League gestanden. Dies machen sie nun, dank einer starken Leistung gegen Frankfurt im Achtelfinal.

So geht es weiter

Die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League gehen am 11. & 12. April über die Bühne, eine Woche später steigen die Rückspiele. Im ersten Halbfinal treffen die Sieger der Partien zwischen Real Madrid – Chelsea und Manchester City – Bayern München aufeinander. Den zweiten Halbfinal bestreiten die Sieger der Partien zwischen Benfica Lissabon – Inter Mailand und AC Milan – Napoli.

Der Champions-League-Final findet am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.